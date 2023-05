Lejos de calmar la interna del Pro de cara a las PASO, la reciente designación de Néstor Grindetti como único candidato a gobernador bonaerense en representación de Patricia Bullrich terminó de cristalizar la ofensiva contra Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, el senador y exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, salió a criticar duramente al jefe de Gobierno por su gestión en la Ciudad, a quien se refirió como el "inspector de veredas". Además, le exigió que retire su precandidatura presidencial y apoye la de su rival: "Que Larreta se baje y se deje de joder", dijo.

De la Torre participó de un plenario en San Miguel, acompañado por el intendente Jaime Méndez, en el que se despachó contra Larreta, primer adversario de Bullrich en la carrera por la presidencia. "No quiere ser presidente, si no que quiere ser inspector de veredas. También estaba preocupado por la seguridad en San Miguel. Le digo que acá la policía no mata pibitos como en la Ciudad de Buenos Aires, donde mataron al pibito de Barracas Central", sostuvo el senador, que optó por acompañar la candidatura de Grindetti, el elegido de Bullrich, tras sugerir que podía llegar a romper con el Pro si el ungido era Cristian Ritondo. También condenó el aislamiento durante la pandemia, aseguró que "creemos en la libertad" y que "no somos nadie para conducirle la vida a la gente".

Pero el exintendente fue un paso más allá. Quiere que el Pro tenga un candidato único en las PASO, y que sea su referente. "Que Larreta se baje y se deje de joder, si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a Presidenta", afirmó.