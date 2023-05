La cantante de Lanús Leticia Lee, también conocida como Leticia Pitrella, fue una de las artistas elegidas por Ricardo Mollo para cantar con Divididos en el histórico Vélez del 13 de Mayo. Subió al escenario para hacer una sublime versión del clásico “Amapola del 66”, que emocionó a todos, incluido a Chizzo de La Renga. Esta es la historia de la bonaerense que nunca dejó de ser quién es.



Era el ocaso de los noventa y principios de los 2000. “Leti”, viajaba de su casa en Lanús a la escuela secundaria en Banfield. Ya eran años de discman, pero ella usaba su viejo walkman. En sus oídos sonaban los Redondos, Sumo, La Renga y por supuesto Divididos. Eran tiempos de sueños infinitos. Ella prefería cerrar los ojos en lugar de ver el recorrido del colectivo e imaginarse compartiendo escenario con esos ídolos. A ningún lugar le interesaba más ir que a donde la llevaba su cabeza y su corazón.

“Leti” abre los ojos veinte años después de aquella escena, y como no hay poeta más perfecto que el destino, se encuentra cantando con su admirado Ricardo Mollo “Amapola del 66”, en el festejo de los 35 años de Divididos en un Vélez explotado. “Trenes de mimbre del sueño del rock de esa ingenuidad", entona. Y sin darse cuenta describe aquellos viajes de sueños adolescentes, hoy cumplidos entre “ríos de cuerdas”

“No sé cómo pasó, no sé qué pasó. Pero en un momento me encontré cantando en un estadio y al lado mío estaba Ricardo Mollo. La verdad que yo logré muchos sueños en estos años, pero lo que viví con Divididos en Velez, son de esas sorpresas que una busca toda la vida”, le cuenta a Buenos Aires 12 la cantante de 37 años, que formó parte de bandas como Camus, Leds Ladies, Picante y Kermesse Ricotera.

De voz tan poderosa como melódica, Lee canta desde que tiene uso de razón "Nunca me imaginé haciendo otra cosa”, asegura.

Además de canciones propias en su repertorio van a encontrar desde Zeppelin, hasta Spinetta. Y su talento ya fue destacado por emblemas del rock nacional como Gustavo Santaolalla y obviamente Ricardo Mollo.

Se define como una “laburante” que siempre se encarga de ir cumpliendo sueños a su paso. “Nunca soñé desaforadamente. Siempre fui realista y lo que proyectaba se iba cumpliendo, de forma lenta pero constante. No sé por qué funciona así. Hay algo de la ley de atracción , creo”

El concepto “lento pero constante”, es fundamental en su vida. Los atajos nunca estuvieron en su camino. Forma bandas desde los 13 y peleó en el under desde hace casi dos décadas. Si bien las redes la entiende como “una herramienta válida” cree que el “boca a boca” es la forma más genuina de crecer.

Mi amigo Ricardo Mollo

Sobre la llegada de Mollo y Divididos a su vida, cuenta que todo comenzó cuando el ex guitarrista de Sumo la escuchó por televisión en 2019. “Pidió mi teléfono a la producción y me empezó a invitar a tocar con él”.

“Me dijo que quería invitarme a los recitales de Flores a cantar Amapola” Y agrega: "Una vez yo volvía de gira, muy cansada. Estaba en lo de mi mamá y un amigo me mandó un mensaje y me dijo que Ricardo me estaba llamando de entre el público para cantar con él. Yo estaba en Lanús, me queria matar”

Luego de esa noche Ricardo le dijo que había sido un “intento que había salido mal” pero que no se preocupara que ya tocaran. En el medio la Pandemia fue para ella y muchos músicos un impasse terrible.

En ese momento Mollo se transformó en un valioso amigo “Hablaba mucho con él. Me acompañaba para que no cayera. Yo no podía hacer lo que más me gustaba que era tocar y no era fácil seguir”, asevera.

“El no ancestral”

No eran tiempos fáciles para Leticia cuando le llegó la invitación para concretar aquella promesa “Venía de muchos mambos de gente que te dice que no vas a poder, que te cierra puertas, que no te quiere ver triunfar”, reconoce la cantautora.

En ese momento llega la invitación de Mollo para ser parte de la fiesta por los 35 años de la banda. Justo con una canción que habla de los “no ancestrales". “Tanta gente que nos dice que no vamos a poder y yo estaba en el escenario pensando que podía a pesar de todo”, confiesa.

Con ustedes Leti Lee

“Con ustedes Leti Lee”, dijo Mollo con su entrada. Ella recuerda nervios previos pero no a la hora de cantar porque “una se entrega a la música y ella sabe lo que hace”. Aunque reconoce que cuando terminó su participación sintió que hizo "todo mal" pero la energía de la gente y el “flash de ver a semejantes monstruos al lado” la devolvieron a su eje.

Aquella noche brillante de Velez le esperaba una sorpresa más: “Cuando terminé de cantar me quedé sentada en shock , disfrutando de una banda espectacular, sin entender lo que pasó; hasta que sentí un abrazo de atrás, al que casi no podía responder por todo lo que había vivido. "Me encantó lo que hiciste flaca la rompiste”, escucho, cuando me doy vuelta era Chizzo de La Renga”

Otro que estaba en ese casette de Lanús a Banfield, o en aquellos fogones eternos en la plaza de adolescentes y que la había disfrutado como un fans más mientras esperaba su turno. “Fue un pedazo de cielo que todavía tengo”, asevera Lee.

"Ahora sueño con mi propio disco. Eso es por lo que voy" cierra con una sonrisa tímida, pero con un brillo en los ojos propio de quién sabe que lo va a lograr, como buena "Mujer ilusión" que es.