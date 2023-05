El Banco Central sumó US$ 430 millones en compras en las últimas dos semanas

El Banco Central (BCRA) sumó dos semanas consecutivas de compras de dólares en el mercado mayorista de cambios y se alzó con US$ 430 millones en las últimas 11 jornadas hábiles, ante la mejora en la liquidación de exportaciones del sector agropecuario y un ajuste en el flujo del comercio internacional.



La mayor parte de las compras se dieron en la última semana (US$ 300 millones), tras una aceleración de las liquidaciones del complejo sojero a través del Programa de Incremento Exportador (PIE), que alcanzó los US$ 3.050 millones desde mediados de abril último hasta la fecha.



La dinámica de compras estuvo acompañada por una reducción en la importación de bienes, que en abril marcó una merma de 12,6% en comparación a igual mes del año pasado, según los datos del Indec.