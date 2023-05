Dirigentes del Frente de Todos se solidarizaron este lunes con el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, tras las declaraciones del periodista Gabriel Levinas, quien dijo que "la sociedad no está preparada" para tener como presidente a "una persona que es tartamuda".

"Lo que dice Levinas no es solo discriminación" sino también "violencia política para tratar de sacar de la cancha a un adversario", señaló la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Y advirtió: "eso es lo que intenta la ultraderecha", ubicar al opositor "no como alguien con quien hay que discutir política, sino como alguien que directamente no puede existir o ser".

También se expresó sobre lo ocurrido el abogado laboralista e integrante del Consejo de la Magistratura Héctor Recalde, quien manifestó en Twitter su "total solidaridad" con De Pedro ante "los agravios que recibiera de una bajeza que descalifica al que lo vocifera". Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Ayelén Mazzina, consideró "inadmisible la agresión de Levinas" al señalar que apeló a la tartamudez del ministro "para definir sus capacidades" para ejercer un cargo público.

"Queda claro que, para lo que la sociedad no está preparada, es para seguir soportando el odio y la violencia que emana de algunos sectores", remarcó en sus redes sociales.

La secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, también manifestó "todo su repudio" a las declaraciones del periodista al afirmar que "es violencia política y discriminación" y subrayó que esas "expresiones de odio nos dañan como personas y como sociedad".

En tanto, el precandidato a presidente por la UCR en Juntos por el Cambio (JxC), Facundo Manes, sostuvo que "el impedimento para ser servidor público es servirse de lo público, pero para nada un problema neurológico". En diálogo con Radio La Red, Manes explicó que De Pedro hizo un tratamiento por su tartamudez y que "ha mejorado muchísimo" producto "de dos cosas: de su esfuerzo personal, de su resiliencia y también del tratamiento correcto que ha recibido desde hace años". "Parte de la decadencia crónica que estamos sufriendo todos los argentinos, en todas las variables económicas, sociales, educativas, es por el chiquitaje de los temas", analizó Manes.

"Vamos a cortar los discursos de odio"

Este lunes, De Pedro visitó la ciudad bonaerense de Ensenada, donde entregó 600 netbooks a estudiantes del último año secundario. También recorrió Quilmes, en un encuentro con intendentes bonaerenses del Frente de Todos. Allí se refirió a los dichos de Gabriel Levinas: “Yo quiero transmitir que hay que tener más responsabilidad a la hora de comunicar ciertas cosas. Yo tengo los recursos para sostener una crítica fuerte. Pero hay muchos chicos, muchas chicas, que tienen una dificultad en el habla o que tienen otras dificultades u otras formas de ser que la verdad que la pasan mal”, expresó.

Y completó: “Venimos trabajando una campaña que es Argentina contra el Bullying que es justamente para concientizar que cada uno es como es, que cada cual tiene su diferencia, tiene sus cosas, sus defectos, que lo importa es lo que uno dice, lo que importa son las personas. Con lo cual, me parece que el mensaje es ese, aceptarnos cada cual como es. Y para el periodista, que sepa también que hay una sociedad mucho mejor de la que él piensa”.

"Un intento de descalificación repudiable"

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, salió al cruce de los medios y periodistas que lanzaron críticas al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, por la disfluencia que padece desde niño. “Es repudiable el intento de descalificar a alguien por un inconveniente físico que surge de una situación trágica”, afirmó.

En declaraciones a Víctor Hugo Morales en AM750, Rossi cruzó a los periodistas que el fin de semana en La Nación + y Todo Noticias descalificaron a De Pedro y señalaron que no podía ser candidato a presidente porque es tartamudo. “Es absolutamente criticable y repudiable lo que sucedió”, afirmó el jefe de Gabinete.



“Hay una concentración de odio que cuando tiene una válvula de escape muestra su cara más cruel. A veces son más delicados y otras, más brutales, como sucedió este fin de semana”, se indignó Rossi.

Por otra parte, Rossi confirmó que será precandidato a presidente por el Frente de Todos y adelantó que lo anunciará en los próximos días. “(Mi candidatura) puede ayudar al debate al interior del frente”, remarcó.

“La sociedad no está preparada”

El panelista Gabriel Levinas fue uno de los que lanzó el discurso de odio contra De Pedro, durante su participación en un programa de la señal TN. “Puede parecer, perdón, una cosa de segregación, pero para nada. Me gustaría un país en el que estemos tan evolucionados intelectualmente donde el presidente pueda ser una persona tartamuda. Quisiera un país así. Si vos vas a poner una persona de esa naturaleza como candidato a la presidencia, sabés que en Argentina va a fallar. Si la sociedad no está preparada para eso. ¿Por qué lo ponés igual? ¿Por qué lo señalás igual?”, dijo Levinas.

"Justamente, un partido que lo único que hace bien es hablar -la oratoria de Menem, la oratoria de Kirchner, la oratoria de Cristina, la oratoria de Perón-, ponés a un tipo que no puede hacer oratoria”, agregó Levinas.

Disfluencia, el problema de Wado de Pedro

Eduardo "Wado" de Pedro tiene disfluencia desde que es un niño. Según contó en múltiples entrevistas, su trastorno está ligado al fuerte trauma de su infancia: sus padres fueron secuestrados y asesinados durante la última dictadura cívico militar. De hecho, su mamá, Lucila, escondió a su hijo en la bañera de la casa y se le tiró encima para salvarle la vida.

En 2021, durante el Congreso de Tartamudez, explicó que "uno de los hemisferios del cerebro, que es el que razona la parte de la palabra, va más rápido que el hemisferio que tiene que implementar esa palabra”. “No soy un ejemplo de superación porque esto es algo que voy a llevar toda mi vida. Está bueno no plantearse metas que no son posibles. Hay que convivir y aceptarse", resaltó.

“Quiero transmitirles, primero, la aceptación. Somos como somos. La tartamudez no nos define. Somos personas que hacen muchas más cosas que esto. El silencio, el que te miren como algo raro, sentirte diferente, no ayuda”, explicó.

La Asociación Argentina de Tartamudez criticó a los periodistas

En un comunicado, la Asociación Argentina de Tartamudez salió al cruce de los dichos de Levinas. "Tras las declaraciones emitidas en el programa "Solo una vuelta más" en el canal TN, una vez más nos encontramos en la necesidad de repudiar comentarios de carácter discriminatorio y peyorativo, frente al desconocimiento absoluto de la temática", dijeron.

"Queremos aprovechar esta oportunidad para seguir trabajando en la concientización y aclarar que las personas con tartamudez no están imposibilitadas para desempeñarse en el ámbito académico/profesional, así como tampoco se encuentran impedidas de alcanzar sus metas personales. Este tipo de aseveraciones no hacen más que dañar a las personas que tartamudean", remarcaron.

Finalmente, añadieron: "La Asociación Argentina de Tartamudez lleva más de 25 años trabajando en la difusión, concientización, acompañamiento y capacitación en torno a esta alteración en la fluidez del habla".