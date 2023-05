Luego de que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich acordaron que cada uno presentará un candidato a gobernador bonaerense, hacia abajo en el armado provincial se vino una avalancha de reclamos y problemas por parte de los intendentes PRO. Exigen poder "colgarse" de ambas boletas, algo que los precandidatos presidenciales les vienen negando. La mesa del PRO bonaerense se reunió para intentar destrabar esta discusión, pero no llegaron a ningún acuerdo. Tampoco pudieron consensuar cómo se integrarán las listas legislativas, en caso de que se presente más de una. Hay intentos de organizar un nuevo encuentro virtual con Larreta y Bullrich para destrabar la situación.



Hace tiempo que el PRO de la provincia de Buenos Aires intenta y no consigue llegar a un acuerdo sobre cómo se ordenarán las listas hacia las PASO. No sólo había discusión sobre los candidatos a gobernadores (que es el aspecto que Larreta y Bullrich consideraron ordenar), sino sobre cuánta competencia aceptarán en los distritos que gobiernan, cómo se asociarán las listas municipales a las provinciales y nacionales, entre otros problemas.

La decisión de no llevar un candidato único del PRO, sino dos en la provincia de Buenos Aires (Diego Santilli por Larreta y Néstor Grindetti por Bullrich) no facilitó, sino que complicó aún más el escenario. Los intendentes comenzaron a preguntarse si van a tener que optar por uno de los dos y qué ocurrirá si esa división de votos favorece a una alternativa. También quisieron saber cómo se van a integrar las listas legislativas si compite más de una en un municipio: ¿la ganadora se lleva todo? ¿Se integran usando el sistema D'Hont? ¿Con qué pisos?



Mesa para no resolver



En busca de ordenar el escenario, hubo dos reuniones el lunes, las dos en Olivos con la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como anfitriona. La primera, al mediodía, fue de la mesa chica bonaerense para intentar consensuar líneas generales. La segunda, cerca de las tres de la tarde, incluyó a un grupo mucho más grande de dirigentes, muchos de ellos intendentes, que conforman la mesa bonaerense del PRO. Entre otros, estuvieron los candidatos Diego Santilli y Néstor Grindetti, pero también Gerardo Milman (por Bullrich) y Cristian Ritondo.



Al final del encuentro Daniela Reich asumió como presidenta PRO bonaerense (en reemplazo definitivo de Jorge Macri) y anunció que fueron designados Agustín Forchieri y Adrián Urreli para negociar las alianzas de Juntos por el Cambio. "No hablamos de Espert hoy", indicó Javier Iguacel, que asumió como vicepresidente del PRO bonaerense. "Hay dos candidatos en la PBA del PRO que van a competir. No se puede construir una Nación fuerte y sana si la provincia no acompaña", dijo Iguacel, uno de los tres candidatos que Bullrich no eligió para representarla para la gobernación.

Sin definiciones



De todas las cuestiones, enredos y problemas que tenían que resolver, la totalidad que lograron definir fue de: cero.

Diversos intendentes volvieron a plantear su posición de que debe haber un esquema "en V", esto es, que cada candidato a intendente pueda llevar a alternativamente arriba la boleta de Larreta-Santilli o de Bullrich-Grindetti para sumar votos al distrito.



"El problema es que algunos intendentes que hoy están muy alineados con Larreta ven que en su municipio Pato mide mejor. Entonces, temen el efecto arrastre que pueda tener", comentaban a la salida del encuentro. Entre ellos, estaría Julio Garro, el intendente de La Plata que hace poco comentó que, pese a estar alineado con Larreta, "Patricia también puede ser mi candidata". Todos quieren un acuerdo como el que ven que están logrando Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata).



En la reunión, los representantes Larreta y Bullrich se negaron a la posibilidad de aceptar que los intendentes compartan candidatos de los dos sectores. Insisten con un esquema "en I": esto es, que cada candidato a presidente lleva su candidato a gobernador y sus candidatos a intendente en cada distrito. Se compite en todos los niveles. No queda claro qué ocurre en los distritos de candidato único.



Esta discusión se comió buena parte del encuentro y no se llegó a ningún acuerdo. Algunos buscaban lograr una nueva charla con Bullrich y Larreta (la mesa bonaerense ya tuvo reuniones con ambos) para intentar destrabar esa cuestión.



Para otro día, quedaron discusiones sobre la integración de las listas legislativas. Según explicaban a este diario, como no se logró resolver la cuestión troncal, tampoco se llegó a este punto. El punto aquí es: si no hay boletas de unidad para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares, ¿cómo se integra la lista definitiva? Las opciones van desde que el ganador se lleva todo, pasando por integraciones según cuanto saque cada lista, usando el sistema D'Hont. En cada caso, hay discusiones sobre los pisos que debería alcanzar cada lista para poder entrar en el reparto.



Por ahora, las discusiones están lejos de un final y la lista de unidad para los cargos legislativos que proponen algunos sectores de Juntos por el Cambio está cada vez más lejos.