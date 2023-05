Entre el 28 de mayo y el 11 de junio se jugará la edición 2023 de Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slams del calendario tenístico. Qué tenistas lo van a jugar, cuándo es el sorteo del cuadro principal, qualy —etapa clasificatoria— y los argentinos y argentinas que compiten.

Entry list: qué tenistas van a jugar Roland Garros 2023

ATP

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz Casper Ruud, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Andrey Rublev son algunas de las figuras más destacadas de la ATP que aparecen en la entry list de Roland Garros y que aguardan por el sorteo para saber cuál será su camino en París.

WTA

Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff, Jessica Pegula, Victoria Azarenka y Ons Jabeur, entre otras tantas, son las jugadoras de la WTA que competirán en el polvo de ladrillo de la capital francesa.

Cabezas de serie de Roland Garros

ATP

Carlos Alcaraz Daniil Medvédev Novak Djokovic Casper Ruud Stéfanos Tsitsipás Holger Rune Andrey Rublev Jannik Sinner Taylor Fritz Felix Auger-Aliassime Karen Khachanov Frances Tiafoe Hubert Hurkacz Cameron Norrie Borna Coric Tommy Paul Lorenzo Musetti Alex de Minaur Matteo Berrettini Roberto Bautista Daniel Evans Jan-Lennard Struff Alexander Zverev Francisco Cerundolo Sebastian Korda Botic van de Zandschulp Denis Shapovalov Yoshihito Nishioka Grigor Dimitrov Alejandro Davidovich Ben Shelton Miomir Kecmanovic WTA Iga Swiatek Aryna Sabalenka Jessica Pegula Elena Rybakina Caroline García Cori Gauff Ons Jabeur Maria Sakkari Daria Kasatkina Petra Kvitova Veronika Kudermetova Belinda Bencic Barbora Krejcikova Beatriz Haddad-Maia Liudmila Samsonova Karolina Pliskova Jelena Ostapenko Victoria Azarenka Qinwen Zheng Madison Keys Donna Vekic Magda Linnette Ekaterina Alexandrova Anastasia Potapova Anhelina Kalinina Martina Trevisan Irina-Camelia Begu Elise Mertens Paula Badosa Shuai Zhang Sorana Cirstea Marie Bouzkova

Qualy 2023 de Roland Garros y Wild Cards

Este 22 de mayo comenzó la qualy —etapa clasificatoria— de los cuadros individuales masculino y femenino de Roland Garros. La misma se extenderá hasta el viernes 26 y ese día se conocerán los nombres que completarán el cuadro principal.

En cuanto a las Wild Cards —tarjetas de invitación para aquellos que no clasificaron a la competencia por su posición en el ranking—, Clara Burel, Selena Janicijevic, Leolia Jeanjean, Kristina Mladenovic, Diane Parry y Jessika Ponchet son las tenistas de la WTA que recibieron el ofrecimiento. Por su parte, Arthur Cazaux, Arthur Fils, Hugo Gaston, Hugo Grenier, Giovanni Mpetshi-Perricard y Benoit Paire son los hombres seleccionados.

Cuándo es el sorteo del cuadro principal de Roland Garros

Este jueves 25 de mayo desde las 9 (horario de Argentina) se sortearán los cuadros individuales de Roland Garros. El de dobles será el domingo 28 a partir de las 7.

Prize Money: ¿cuánto dinero reparte Roland Garros 2023?

Al igual que en los otros tres Grand Slams —Abierto de Australia, Wimbledon y US Open—, los torneos de mayor importancia del tenis, los premios económicos para hombres y mujeres son los mismos.

SINGLES

Ganador: €2,300,000 / 2,000 puntosFinalista: €1,150,000 / 1,200 puntosSemi-inalista: €630,000 / 720 puntosCuartofinalista: €400,000 / 360 puntosR16: €240,000 / 180 puntosR32: €142,000 / 90 puntosR64: €97,000 / 45 puntosR128: €69,000 / 10 puntos

DOBLES (€ por pareja)

Winner: €590,000 / 2,000 puntosFinalist: €295,000/ 1,200 puntosSemi-finalist: €148,000 / 720 puntosQuarter-finalist: €80,000 / 360 puntosRound of 16: €43,000 / 180 puntosRound of 32: €27,000 / 90 puntosRound of 64: €17,000 / 0 puntos

¿Cómo ver Roland Garros por TV y online desde Argentina?

ESPN

Canales 103 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro

ESPN 2

Canales 102 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 622 (SD) y 1622 (HD) de DirecTV

Canales 104 (SD) y 1009 (HD) de Telecentro

ESPN 3

Canales 104 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 623 (SD) y 1623 (HD) de DirecTV

Canales 1012 (HD) de Telecentro

Los encuentros también serán transmitidos a través de Star+ y las señales televisivas mencionadas podrán sintonizarse mediante plataformas de streaming como DirecTV GO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

¿Por qué Nadal no va a jugar Roland Garros 2023 y qué lesión tiene?

El español Rafael Nadal, considerado el mejor tenista de todos los tiempos sobre superficie de polvo de ladrillo, con una colección de 14 títulos en Roland Garros, sacudió al mundo del deporte al anunciar el pasado jueves que la lesión que sufre le impedirá competir en París.