Esta semana, gran parte de los argentinos gozarán de un fin de semana extra largo, generado por los feriados nacionales del jueves 25 y viernes 26 de mayo, estipulados en el calendario oficial elaborado por el Ministerio del Interior.

El jueves 25 de mayo es feriado nacional debido al Día de la Revolución, mientras que el viernes 26 de mayo fue declarado de la misma forma por fines turísticos. Estas dos jornadas se unirán al sábado 27 y al domingo 28, por lo que muchos tendrán un descanso extendido.

El 26 de mayo fue incluido como feriado puente, unido al feriado inamovible del 25, a través del decreto 764 firmado por el presidente Alberto Fernández, y publicado en el Boletín Oficial en 2022. La medida, según la norma, está destinada a "impulsar el turismo interno".

En este sentido, y de acuerdo a la Ley 27.399, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de establecer hasta tres feriados con fines turísticos por año, que deben coincidir con los días lunes o viernes. Los otros dos feriados puente de este 2023 son el 19 de junio y el 13 de octubre.

Cómo se pagan los feriados si se trabaja

En caso de trabajar un feriado, el empleador deberá pagar un 100 por ciento más de la remuneración habitual, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Los días no laborables, en cambio, no se computan de ese modo. El empleador puede decidir si se trabaja o no y en caso de trabajarse no debe pagar ningún adicional a los trabajadores.

Los feriados que quedan en 2023

Entre los feriados inamovibles que habrá en lo que queda de 2023 se encuentran: el 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), el 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), el 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano), el 9 de julio (Día de la Independencia), el 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada concepción de María).

A su vez, quedan 2 feriados trasladables: el 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se celebrará el 21 de agosto) y el 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebrará el lunes 16 de octubre). Y tres feriados turísticos: 26 de mayo (puente con el feriado del 25 de mayo por el Día de la Revolución de Mayo), 19 de junio (puente con el feriado del martes 20 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano) y 13 de octubre (puente con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebrará el lunes 16 de octubre).