El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que asistirá al acto que el 25 de mayo encabezará la vicepresidenta en Plaza de Mayo, pero aclaró que no va a cantar “Cristina presidenta” porque “ella ya dijo que no”.

Fernández consideró que “los hijos de la generación diezmada” no son los únicos con permiso para ser candidatos y, por si faltaba algo, sostuvo que al ministro de Economía, Sergio Massa, “le sobra el paño para poder ser presidente”.

Las declaraciones del funcionario nacional en la antesala del acto por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner son una síntesis de las distintas posturas que hay dentro de la coalición gobernante.

Fernández recordó que él ocupó cargos durante las presidencias de Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, y ahora “soy soldado de un presidente peronista” que “ha sido agraviado por un grupo de compañeros”. Sin dar nombres de personas ni agrupaciones, aunque aludiendo a La Cámpora, dijo “no tener problemas personales pero sí problemas políticos”.

También puso en tela de juicio a la decisión de CFK de no presentarse en los próximos comicios. Recordó que para él Cristina “no está proscripta” y remarcó que tras la renuncia de Alberto Fernández a su reelección creyó que la vicepresidenta sería la candidata.

“Siempre creí que no estando él no había necesidad porque estaba Cristina. Yo hubiera competido, no me hubiera corrido ni loco de esa situación”, lanzó. Dijo que los fallos de la Corte Suprema de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán “no tienen que ver” con la posibilidad de tachar la candidatura de la vicepresidenta porque, puntualizó, ella “es inocente en cualquiera de los puntos que la quieras mostrar”.

Además, afirmó, que él en lugar de la ex mandataria, se hubiera presentado. “Yo daría la pelea. No me veo mirándolo desde la tribuna ‘por temor a qué’. No lo veo”, insistió.

"Cristina no está proscripta. Acá a todos le pusieron esa expresión en la boca, la masticaron y empezaron a escupirla. Yo no hago eso. No está proscripta, porque si lo estuviera tendría que haber una sentencia firme basada en cosa juzgada”, reiteró.

Así y todo, elogió a la vicepresidenta como “el cuadro (político) más importante de los últimos 100 años” e interpretó que “tiene lomo de sobra para soportar esos lonjazos, y enderezarse y seguir adelante". Luego reconoció sentir “pena” por la decisión de no competir como presidenta y afirmó que todo debe resolverse en unas PASO.

No obstante los elogios, tomó distancia de la observación que hizo CFK respecto de que las próximas elecciones serían “de tercios”, es decir que el grueso del electorado está dividido en el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

“No lo veo así”, dijo Fernández al ser consultado al respecto. “Los números tan taxativos no pertenecen a la política, que es algo absolutamente dinámico. Creo que el peronismo representa una parte más importante de lo que muchos imaginan y que hay que trabajar en lo que dijo Cristina sobre ‘volver a enamorar’ al electorado”.

Respecto de las PASO, opinó que “cualquiera puede participar” pero dejó claro que “al que no le da los números, se deje de joder" y no se presente. Aceptó que él “sería el tipo más feliz del mundo si (las PASO en el oficialismo) se pudieran evitar” pero reconoció que el escenario de ahora indica que “hay que competir”.

Aníbal Fernández también se distanció de la afirmación de Cristina Kirchner, quien dijo que “los hijos de la generación diezmada deberían tomar la posta” del movimiento nacional y popular. “No estoy de acuerdo” aunque “comparto parcialmente” esa posición, remarcó Fernández.

Indicó que es necesario que la juventud tome protagonismo pero se preguntó: “¿Y el resto de la juventud? ¿O estos (por los hijos de la generación diezmada) son los únicos que tienen acceso a la lapicera? Todos tiene acceso a la lapicera".

Evitó hablar de Eduardo Wado de Pedro como posible candidato y aclaró que “no tengo problemas personales con ninguno de La Cámpora sino que tengo problemas políticos con La Cámpora”.

En cambio sí se expresó sobre la posibilidad de que Sergio Massa se postule. “Tengo mucho respeto por Sergio Massa, agarró una papa caliente, le sobra paño para poder ser presidente”, recalcó.