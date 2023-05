“El gobierno se levantó, amenazó con descuentos si no volvemos a las aulas, y no nos ofreció ninguna solución para destrabar el conflicto”, informó a Salta/12 Rodrigo Quartin, delegado por el departamento La Candelaria, tras concluir la reunión con funcionarios del gobierno de Salta. Antes de abandonar la sede del Poder Ejecutivo salteño, y junto al resto de las y los representantes docentes que habían ingresado a la reunión pactada la semana pasada, colaboraba en la redacción de una nota. El documento formal fue dirigido al ministro de Educación, Matías Cánepa, y al de Economía, Roberto Dib Ashur.



Por otro lado, hoy se llevará a cabo una nueva reunión con la Intergremial docente. El gobierno indicó que esta conversación se inició el pasado 17 de mayo, "como se había anunciado a los efectos de resguardar el salario docente frente a la inflación". "A partir del trabajo en las mesas paritarias, la provincia de Salta se encuentra entre las que presentan mejores ingresos docentes del país", aseguró.

Volviendo a Autoconvocados, el contenido del documento dirigido a los ministros lo informaron a toda la docencia durante una transmisión en vivo por redes sociales desde el interior del Centro Cívico Grand Bourg. Solicitaron la inmediata intervención de las y los funcionarios de primera línea para solucionar “de manera pacífica y criteriosa” el conflicto docente a la brevedad posible. Por otro lado, explicaron a la docencia que durante la reunión que habían concluído hacía minutos con funcionarios y funcionarias del gobierno de Salta, recibieron “amenazas” de parte de las autoridades que asistieron a esa mesa de diálogo. No solamente se referían a las advertencias sobre el regreso a las aulas para no tener descuentos por días no trabajados. Delegados y delegadas también afirmaron que fueron amedrentados por miembros de seguridad de la sede de gobierno mientras redactaban la nota dirigida a Cánepa y Dib Ashur. “El Centro Cívico a las 22 se cierra. Si Ustedes persisten con situación, vamos a realizar la consulta judicial”, advirtió un guardia en un audio que compartieron a la prensa por redes sociales. “Los informo porque lo que están haciendo es algo intrusivo. Los funcionarios se van a retirar”.

En ese momento, pero en otra área del Centro Cívico, la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, dialogaba con medios salteños que accedieron al interior de la sede administrativa provincial. “Nosotros hemos sido abiertos (…). Hoy recién hemos recibido el petitorio, no el viernes (19 de mayo) como habíamos quedado”, declaró la funcionaria, en relación a las demandas de ese sector de la docencia en lucha. “Tampoco hicieron la propuesta de recuperación de contenidos. Queremos que mañana vuelvan a las aulas (…) para que no tengan descuentos”, repitió ante la prensa.

“¡Que renuncien! ¡Que renuncien!”, fue el cántico a viva voz de la docencia salteña apostada en las afueras de la sede de gobierno, una vez que conocieron con más detalle lo ocurrido durante la reunión. Solicitaban la renuncia de todo el gabinete de Educación.

Los delegados provinciales ayer, al ingresar a la reunión con autoridades del gobierno (Imagen Analía Brizuela). “La actitud del gobierno fue muy distante y hasta despreciativa hacia todos nosotros”, contó el delegado de La Candelaria en diálogo con este medio. Quartin repitió lo que otros delegados explicaron durante la reunión con el gobierno. “Ellos querían que presentáramos una propuesta el viernes, pero nosotros no decidimos solos, sino en Asamblea”, explicó. “En ese contexto, la docencia decidió que no ingresaría nuestro técnico solo, sin representación de un delegado. Por esa razón, no asistimos a la reunión del viernes”, siguió. Hoy por la mañana se concretará esa reunión entre el técnico de Docentes Autoconvocados, Daniel Apaza, y Gonzalo Pellegrini, secretario de Control y Administración de Procesos del Ministerio de Educación. Crónica de un día agitado

Las y los docentes concluyeron ayer una jornada de lucha que comenzó temprano en la plaza 9 de Julio de la capital salteña. Se congregó una importante cantidad de educadores que llegaron hasta la ciudad desde distintos puntos del interior de la provincia. Entre los principales grupos que marcharon con banderas o pancartas había de San Antonio de Los Cobres, Rivadavia, Aguaray, Tartagal, Metán, La Candelaria, Cafayate, Rosario de La Frontera, La Merced, Campo Quijano, La Caldera, Chicoana y Capital, entre otros departamentos. Marcharon por la avenida San Martín hasta la sede de gobierno en Lomas de Medeiros, en el barrio Grand Bourg.

Después de vivar a voces que la reunión comenzaba tarde y mientras la policía sostenía el vallado perimetral para que la docencia no pudiese ingresar libremente al predio del Centro Cívico, las y los delegados docentes fueron autorizados a ingresar a la sede del Ejecutivo provincial. En la mesa de diálogo esperaban cuatro funcionarios. Por el Ministerio de Educación, Adriana Saravia, secretaria de Gestión Educativa; Rubén Figueroa, coordinador de Relaciones con la Comunidad, y Gonzalo Pellegrini, secretario de Control y Administración de Procesos. Matías Rizzo asistió por el Ministerio de Economía en su rol de Coordinador General.

“Nosotros queremos una recomposición salarial”, dijo durante el encuentro Leandro Alagastino, delegado por el departamento Orán. “Hay docentes que no llegan a cubrir las necesidades de la canasta básica. Por eso estamos en la calle”, agregó. “La provincia está trabajando para estar mejor”, respondió Matías Rizzo. “Le decimos que no alcanza”, insistió Alagastino. “El 3% que usted menciona como un porcentaje que le ganamos a la inflación, no es cierto”, mencionó otra delegada durante el encuentro que grabaron y luego subieron a redes sociales. “El mes de referencia es diciembre de 2022 y ya no nos sirve”, continuó la docente. “¿Usted sabe como se calcula la inflación?”, le retrucó Rizzio. “Sabemos que no nos alcanza, que nuestro sueldo corre por atrás”, respondió la delegada.



En negro, los haberes con aportes, en azul los ítems a blanquear en un salario de abril de este año.

La recomposición salarial docente se discute entre un aumento en el salario básico, la demanda de las y los Autoconvocados, o un retoque en distintos ítems de la grilla salarial. Antes de ingresar al encuentro, Daniel Apaza, técnico administrativo de los Autoconvocados, explicó que el algoritmo del salario docente se estructura de tal manera que un 60% de los ítems de la grilla se encuentran en blanco, mientras que un 40% aún permanecen sin blanquear. “Es una situación que no se soluciona hace décadas, desde el gobierno de Juan Carlos Romero”, explicaron a este medio un grupo de docentes apostados a la salida del Centro Cívico Grand Bourg ayer por la tarde. “Nosotros queremos que se mejore el salario básico (de aproximadamente unos 89.000 mil pesos) para que impacte realmente en nuestros ingresos”, insistieron.

Cortes de ruta, paro por tiempo indeterminado y ánimos caldeados fue el resultado del encuentro entre el sector docente que se agrupó por fuera de los sindicatos docentes salteños, y decide por asamblea los pasos de la lucha salarial. Muchos de los y las docentes consultadas por este medio no tiene casa propia, otras son madres solteras único sostén de familia. El gremio de ordenanzas apoyó la lucha docente de las y los Autoconvocados. Reclaman no solamente mejora en sus salarios, sino el reconocimiento de su antigüedad en el proceso de ingreso a planta permanente, y condiciones de salubridad en el ámbito laboral donde desarrollan sus actividades.