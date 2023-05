DISCOS DISCOS DISCOS Riel empieza su segunda década entregando su quinto disco, Principio del fin, que se asienta sobre lo más rusgoso de su obra, entre la libertad jazzera, el mambo shoegaze y la intensidad postpunk ► Como las ataduras shibari, Noe Terceros tensa la cuerda entre el amor, la confianza, el dolor y la liberación en su EP Nodome, que rebusca en las relaciones interpersonales ► La platense Abril Oxalde driblea entre el indie pop y el folk electrónico en su debut Esto y sus ocho canciones de tensión creciente, atmósferas despojadas y finas hebras de poética rocker ► Después de algunos singles, la piba bluesrocker T'Shine consolida su debut en Estructuras inestables, donde se planta fuerte con voz y viola, en la senda de las referentes del palo ► Y el cantautor bonaerense Santy Capece cruza pop, funk, swing, bolero, rock, candombe, chacarera y electrónica en Vamos bien, su indudablemente ecléctico tercer disco.

JOYSTICK DIVISION El caballero jedi Cal Kestis vuelve para enfrentar amenazas en toda la galaxia en el videojuego de acción y exploración Star Wars Jedi: Survivor, de Respawn, EA y Lucasfilm Games ► El horroroso The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, de Bandai Namco y Supermassive Games, hace su mudanza a Switch llevando una tormenta que la pudre toda ► Y en Apple Arcade está Very Little Nightmares+, un juego móvil de puzzles también de Bandai Namco con una estética muy atrapante en un mundo industrial y misterioso ► Además, el viernes 2/6 sale Super Mega Baseball 4 (EA Sports) para PCs y consolas, con una experiencia bien arcade para lanzar, batear y correr con las leyendas del deporte de los jonrones, sencillo pero siempre intrigante.

PANTALLAZOS El primer Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires convoca a enviar cortos, documentales y películas producidas entre 2019 y 2023, con inscripción hasta el 22/7 a través de [email protected] ► Y para ver ya, Dante Spinetta estrenó su mini documental Por ahí voy a ser músico: una mesa dulce con Dante Spinetta, en el que repasa su vida como artista y el armado de su disco más reciente, Mesa dulce.

DE VISITANTE La española Aitana anunció regreso a la Argentina para fin de año, con shows en Córdoba (15/12, Plaza de la Música), Rosario (16/12, Hipódromo) y CABA (18/12, Movistar Arena), para luego partir hacia Uruguay ► Y los metaleros alemanes Blind Guardian volverán tras 8 años sin visitas, ahora con su gira The God Machine Tour, que llegará el 16/11 a El Teatro Flores.



VIDEOS CON CREMA La cordobesa Zoe Gotusso subió el clip de Entrégate, homenaje y/o parodia de casting para producción sensual, caliente y grupal, con todo y arneses y cera derretida ► Los platenses Peces Raros soltaron el de En efecto, un flash futurista y distópico con pasajes animados y protagónico de la actriz Cósima Fricke ► Los mendocinos Usted Señálemelo estrenaron el de Void, cortometraje de Marcelo Burgos y Federico Tachella que pone a la banda en situación de negociar cómo será su próximo video ante un productor hostil ► El argentino Chancha vía Circuito y la colombiana Lido Pimienta se juntaron para el de Amor en silencio, con vasijas, guirnaldas, plantas de interior y tribalismo en suburbios montañeses ► Y los tigrenses Bidet sacaron el de Nosotros dos, una serie de polaroids suburbanas, cotidianas y lánguidas, dirigidas por Bautista Caillet-Bois.





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite a nuestros newsletters para recibir todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y los recomendados, directo en tu email.