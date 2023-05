Once mujeres llevan adelante una denuncia contra el Hospital Municipal de Morón por distintos casos de violencia obstétrica sucedidos entre 2016 y 2019. Uno de los principales reclamos de las denunciantes es la remoción de la jefa de Ginecología, Ana María del Vecchio, quien fue designada durante la gestión del exintendente del PRO Ramiro Tagliaferro (2015-2019) y continuá en su cargo a pesar del cambio de gobierno y de una investigación que ya lleva varios años.

Celeste Cornejo, una de las víctimas, relató este miércoles su caso y cómo continúa la causa: "Hace dos años y medio pedí el ADN del cuerpo de mi nene porque -según ellos (el Hospital de Morón)- salió de mi panza ya sin vida, pero no me lo mostraron, ni a nadie de mi familia. Me vinieron a avisar seis o siete horas después que había que reconocer el cuerpo, pero nadie lo vio, lo reconoció mi sobrina, pero al padre no lo dejaron", explicó Cornejo en diálogo con AM750.

Cinco años atrás, las denunciantes impulsaron un sumario de investigación interna en el Hospital Municipal de Morón. Sin embargo, con el cambio de gobierno (Ramiro Tagliaferro, de Juntos por el Cambio, perdió las elecciones en 2019 frente al candidato del Frente de Todos, Lucas Ghi) las autoridades nuevas del municipio advirtieron que el proceso de indagación de los casos no había comenzado. Ahora las víctimas reclaman que la investigación finalice, tras años de espera.

"Estuvimos esperando tranquilas esa respuesta, pero llegó el momento de que eso se cierre", sostuvo Cornejo en comunicación con Mediodía 750.



Además, reclaman que se remueva a Del Vecchio -señalada por las once denunciantes como la principal responsable de lo sucedido-, que se instale una mesa de apoyo para las mujeres que asisten a parir en la institución para que sean asesoradas sobre la ley 25.929 de Parto Respetado y la instalación de una placa en conmemoración de sus hijos e hijas fallecidas en el hospital.

"La causa judicial es mas lenta aún", explicó Cornejo, mamá de Benicio, quien se enteró de que su hijo había muerto luego de estar incomunicada por horas y lejos de su familia durante todo el procedimiento de la cesárea.

"Una vez que me hacen ingresar a la guardia a las diez de la noche pierdo el contacto con mi familia, me sacan el celular y quedo totalmente incomunicada. Mi familia, desde afuera de la guardia, golpeando la puerta y el de seguridad los echaba", relató Cornejo.

"Me llevaron a las 6 y media a quirófano de suma urgencia, Benicio nació a las 7 y cuarto, a las 8 terminaron la cesárea y me llevaron a la habitación y me dejaron sola casi tres horas, y mi familia no sabía nada", concluyó.

Seguí leyendo: