Lugo de gobernar el municipio de Tres Arroyos por veinte años, el vecinalista Carlos Sánchez anunció el fin de semana que no se presentará en las elecciones de este año y, de esa manera, desistirá de un sexto mandato consecutivo. “El partido postulará a la persona indicada”, aseguró en una carta pública a través de la cual hizo pública su decisión.

A 37 días del vencimiento del plazo para presentación de listas de precandidatos, Sanchez aseguró que tomo la decisión “luego de un profundo análisis personal, familiar y también político”. “Mi carrera política superó ya los 30 años, y el trabajo hecho por Tres Arroyos me satisface y me enorgullece, desde cada lugar que humildemente pude ocupar, gracias al voto que supo confiar en mí la mayoría de los tresarroyenses, en cada una de las oportunidades que me eligieron en el 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019, como intendente”, afirmó el mandatario que llegó al cargo que actualmente ocupa en el año 2003.

Agradeciendo al Movimiento Vecinal y a los vecinos de Tres Aarroyos, con los que asegura haber “logrado que Tres Arroyos haya desarrollado sus potenciales a un nivel impensado hace 40 años”, Sánchez afirmó: “No me cabe ninguna duda, que el partido que me ha permitido llegar hasta aquí, presentará a la persona indicada para que en las próximas elecciones sea elegido o elegida como intendente”.

“En los últimos meses que quedan de mi última gestión, trabajaré con la misma energía y con la misma fuerza con la que comencé aquel 10 de diciembre de 2003, con un único objetivo: el crecimiento sostenible de nuestro distrito en todos sus aspectos”, aseguró el intendente.

Pablo Barrena, candidato radical en Lobería

Otro de los que se bajó de la contienda electoral fue el radical Juan José Fioramonti, que dejará el municipio de Lobería el próximo 10 de diciembre.

La decisión ya había sido comunicada previamente a su equipo de Gobierno y al partido centenario, que rápidamente comenzó el proceso para designar a un candidato para reemplazarlo. Fioramonti no quiso elegir a un sucesor, por lo que se llevó adelante una contienda interna en la que se impuso el actual Secretario de Gobierno municipal, Pablo Barrena, que ahora jugará su suerte en las primarias del próximo 13 de agosto.

"Iniciamos una transformación de Lobería y la hacemos en épocas de crisis”, destacó Fioramonti que encara su último tramo al frente del partido en el que, según el último censo, habitan unas 18.234 personas. “Viene la etapa de desarrollo y de consolidación de políticas públicas”, afirmó el mandatario que definió a la situación actual como “la peor crisis de los últimos 20 años”.

Lunghi va por la sexta en Tandil

El que sí confirmó que buscará un último mandato al frente del municipio que gobierna desde hace casi dos décadas es el radical Miguel Lunghi.

El intendente anunciará en las próximas horas sus intenciones de pelear por un sexto mandato en Tandil, aunque la definición tendrá que espera a la primaria del 13 de agosto. Allí lo espera un viejo conocido, su correligionario Marcos Nicolini, que ya lo enfrentó en las internas del 2019 y que hoy cuenta con la venia de Patricia Bullrich. En la continudad de la disputa nacional que se traslada a la intendencias, la escuadra de Horacio Rodríguez Larreta que tiene a Diego Santilli como referente bonaerense también expone a su candidato local, el concejal del PRO Juan Mannazoni.