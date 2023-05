Estudiantes, de gran actuación, goleó 4-0 a Tacuary en el Defensores del Chaco paraguayo, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana y continúa invicto con tres triunfos y un empate.



Los goles fueron todos en el complemento, de Leonardo Godoy, dos de Mauro Boselli (se convirtió en el goleador histórico del club en copas) y Bareiro en contra de su propia valla. Estudiantes ya jugó sus tres partidos de visitante (ganó 2 y empató 1) y cerrará en condición de local ante Bragantino y Oriente Petrolero.



Boselli, por su capacidad goleadora, José Sosa por su manejo del juego, y Leonardo Godoy, fueron los puntos más altos de rendimiento en un equipo muy parejo.





Estudiantes fue el absoluto dominador de la primera mitad del partido, pero la falta de eficacia a la hora de definir no le permitió quebrar el cero en el arco rival.



Por un estado gripal de Luciano Lollo y una contractura (no se lo quiso arriesgar de entrada) de Benjamín Rollheiser, el entrenador Eduardo Domínguez decidió poner una línea de 4, dos delanteros bien de área como Boselli y Carrillo, y un mediocampo con más juego, con la inclusión de Sosa por Santiago Ascacíbar.



El equipo de La Plata apostó todo a ganador. A los 12 minutos Leonardo Godoy probó al arquero Servin, un minuto más tarde Gastón Benedetti tiró un centro desde la izquierda, Carrillo ganó en lo alto, pero la pelota dio en el palo.



EL monólogo continuó a los 27 minutos con un remate de Matías Godoy, que controló Servin y después dos chances de Boselli. La primera a los 36 cuando intentó de chilena pero el remate se fue ancho y luego en una aparición por el segundo palo pero su remate se fue por arriba.



Hubo también dos jugadas para la polémica. La primera a los 32 minutos cuando se pidió penal contra Matías Godoy en la puerta del área y a los 39 cuando no se convalidó un gol de Leonardo Godoy por una posición de adelanto.



Tacuary no llegó nunca hasta el arco de Mariano Andújar con claridad y sólo se arrimó con un par de centros que no llevaron riesgo para el capitán albirrojo.



En el complemento Estudiantes fue contundente y no perdonó a un débil conjunto paraguayo. A los 19 minutos combinaron por derecha los Godoy, doble pared, Matías lo habilitó a Leonardo, que metió un fuerte derechazo arriba para quebrar la igualdad, y tres más tarde, en una salida en contraataque entre Matías Godoy con Benedetti, el lateral lo vio a Boselli en la puerta del área y de zurda la puso en el ángulo izquierdo del arco de Servin para el 2 a 0.

El equipo de Domínguez fue por más, no se conformó. Leonardo Godoy tuvo otra chance clara pero su remate se fue alto. A los 30 minutos Sosa habilitó a Más, que lanzó un centro al corazón del área chica y Bareiro quiso rechazar y la metió en su propio arco para poner las cosas 3 a 0.



Enseguida llegó el cuarto tras un centro de Mancuso al segundo palo y otra vez Boselli, ahora de cabeza, para colocar el 4 a 0.



Boselli tuvo el tercero en sus pies después que el árbitro venezolano José Argote Vega sancionó una mano penal pero el arquero Servin fue sobre su derecha y le contuvo el remate al goleador albirrojo, inpidiéndole un "hat trick" para una noche perfecta.