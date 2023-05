El veterano de Malvinas Héctor Naveda denunció esta semana que fue expulsado del Estadio San Juan del Bicentenario por llevar una gorra y una remera con alusiones a las islas cuando fue a presenciar un encuentro del Mundial Sub 20 junto a su nieto.



“Yo soy de profesión director técnico de fútbol desde hace 35 años y, por circunstancias de la vida, veterano de Malvinas. Cuando trabajo en los clubes me visto con la ropa del club. Y cuando no estoy en el club, hasta en mi casa, ando con ropa de Malvinas”, empezó relatando Nevada por AM750.

De hecho, el hombre de 64 años aseguró que tiene un tatuaje de las islas en el cuerpo, ya que en una ocasión lo invitaron a viajar al archipiélago, pero le prohibieron llevar consigo cualquier tipo de alusión a la guerra y la soberanía.

Según contó Nevada, llegó al estadio con su nieto de 11 años, que nunca había ido a la cancha y estaba muy emocionado. “Me vestí como me visto cuando hago otra cosa. Me puse una remera de los 41 años de Malvinas, una campera y una gorra”, siguió el relato.

Y continuó: “Cuando llegamos al Bicentenario, la Policía me dejó pasar, porque tenía otra directiva. Empiezo a saludar a la gente y se me acercan tres personas y me dicen que no puedo ingresar”.

“Me dicen que es porque tengo una gorra y una remera de Malvinas. Yo les pregunté quién había dicho eso y me dijeron que la FIFA. Me dijeron que provocaba. ¿A quién? Si no hay ningún partido inglés. ¿No puedo entrar a mi cancha, en mi país?”, se preguntó.

Luego, finalizó: “Tuvieron que agachar la cabeza. Y, alterados, llamaron a la Policía. Esto no va a quedar así, porque la humillación a mí no me vuelve loco, pero sí a mi nieto que tiene 11 años. Salí, hice unos llamados y regresé a la cancha. Me volvieron a revisar. Y volví para mostrarles que seguía de pie”.