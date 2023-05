Los taxistas de Rosario aseguran que tuvieron una merma del 30 por ciento en sus servicios a partir de notar más activas a las aplicaciones de viajes, principalmente Uber, a pesar de que no tiene un marco legal que la autorice en la ciudad. "Hoy están funcionando más de 500 autos particulares que trabajan con las distintas aplicaciones”, sostuvo Marcelo Díaz de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario. Por eso los taxistas se movilizarán el martes en reclamo por el funcionamiento de Uber.

Según los referentes de las entidades de taxistas, lo que sucede con el servicio de transporte por plataformas es que se aplica una “tarifa dinámica” que se ajusta por oferta y demanda. Entonces cuando hay disponibilidad de vehículos el servicio tiene un valor menor y cuando el requerimiento es mayor, el costo llega a subir hasta un 60 por ciento.

“La verdad es que no entendemos por qué el Ejecutivo no hace los controles que nos había prometido. Tuvimos una reunión con el propio intendente, Pablo Javkin, sobre esto. Hay gente que sacó licencias nuevas y tenían expectativas de trabajar, entendemos que casi fueron estafados”, reclamó Díaz en declaraciones a Canal 3.

En ese sentido, desde la cámara de mujeres taxistas señalaron que hay personas que tienen que cubrir créditos de hasta 300 mil pesos y que hoy no logran generar los ingresos suficientes para hacerlo por la competencia desleal de las aplicaciones. “Si no van a garantizar las fuentes de trabajo, no sabemos qué va a pasar. No tenemos respuesta del Estado”, señalaron.

Ante esta situación, los referentes del sector coincidieron en acompañar la movilización de taxistas que se está organizando para el próximo martes a las 10 de la mañana. “Van a salir desde Oroño y Cochabamba con destino a la municipalidad. Son muchos los damnificados y el Ejecutivo tiene que controlar”, concluyeron.

Ya a fines de febrero de este año, la empresa Uber había lanzado una promoción para los taxistas rosarinos, incluyendo premios para que se sumen a la aplicación. Rápidamente había reaccionado el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de Rosario señalando en voz de su titular, Horacio Yanotti que “no hay que perder el tiempo con esas cosas”, sino más bien, concentrarse en “mejorar el servicio de taxis” en la ciudad.

A través de una publicidad, la aplicación les ofrecía a los taxistas registrarse en la plataforma y tratar de completar los 50 viajes antes del 31de marzo de este año. Para quien lo consiguiera, la empresa promete un pago de 100 mil pesos. Además, aseguraban que a aquellos que logren sumar choferes al sistema, les pagarán 50 mil pesos por cada uno que se inscriba.

La propuesta había despertado un gran revuelo entre los taxistas. Yanotti aseguró que para quiénes conocen desde adentro el transporte público, “parece una burla. Con esto se está demostrando que Uber, a nivel prestación de servicio en forma privada, fracasó por eso ahora están recurriendo a la actividad legal que es el taxi”, remarcó.

En ese sentido, el dirigente gremial se preguntó de qué forma pagaría Uber los montos prometidos, ya que “Uber no está permitido en Rosario, y acá no hay oficina, no hay responsables, ni agencia, ni nada”. Asimismo afirmó que es poco probable que un taxista que ya viene de una actividad tradicional y legal, se vaya a sumar a esto sabiendo que corren el riesgo de perder la licencia. “No sería negocio para nadie”.

Yanotti también había señalado que “esto no es nuevo” y que Uber hace años que está tratando de ganar el mercado en Rosario como lo ha hecho en Buenos Aires. “La verdad que aquí no han podido, yo creo que los taxistas hemos aprendido de los errores que se cometieron en Buenos Aires, los servicios se han “aggiornado” y los radio taxis tienen muy buenas aplicaciones, que funcionan muy bien, y eso no permite que Uber tenga otro desarrollo”, completó.