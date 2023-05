Bob Fosse fue, sin dudas, el genio creador de un estilo de danza muy particular. Pero hubo una artista extraordinaria que inspiró sus movimientos, ordenó sus ideas y dio vida a los personajes más icónicos de obras como Cabaret y All That Jazz: Gwen Verdon.

Esta bailarina y actriz estadounidense, ganadora de cuatro premios Tony, inspiró el espectáculo "Gwen", de Juan Martín Delgado, que puede verse todos los lunes a las 20 en el Teatro Border (Godoy Cruz 1838, CABA). La obra fue definida como "nuestra carta de amor para ella. Bailamos celebrando su vida, recordando con una enorme sonrisa a esta artista de talento infinito".

Verdon de niña sufrió de raquitismo, lo que la llevó a permanecer sus primeros años con ortopedia. Su madre la llevó a clases de ballet para fortalecer sus piernas. Gwen tenía por entonces tres años y su destino se selló para siempre. Por actitud y genio interpretativo, Verdon fue considerada la mejor bailarina de Broadway entre los años cincuenta y sesenta, y siempre sería identificada por su encarnación de Lola en el musical Damn Yankees de Fosse (1955).

En el espectáculo de Delgado el elenco de bailarines está conformado por Antonella Schimpf, Ayelen Módica, Camila Cerutti, Camila Oliva, Carolina Mainero, Daniela Rivera, Laura Rubinstein, Lucia López Curcio, Lucila Monticelli, Melany Oreste, Micaela Folgar, Milagros Llanos, Romina Fos, Virginia Loza, Yerar Pérez.