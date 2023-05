Este sábado, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, habló sobre la situación de los de los precios y consideró que el problema de la inflación tiene raíz en la "inestabilidad macroeconómica", "cuestiones locales como la sequía y las heladas", "la restricción cambiaria" para importar insumos y "la presión fiscal".

"Hemos hecho un estudio en la UIA sobre presión fiscal efectiva (...) Lo que vemos es que somos claramente líderes en presión fiscal lamentablemente y esto también influye. Un alimento tiene 40% de impuestos y en una bebida casi el 50", argumentó Funes de Rioja en diálogo con AM750.

En ese marco, el titular de la UIA planteó la "brecha de desarrollo se refleja en los costos" de los alimentos y que la escasez de dólares afecta la capacidad del sector para incorporar tecnología.

"No tenemos divisas ni para los insumos que necesitamos, ni para encarar equipamientos", detalló en diálogo con Toma y daca.

Por último, se refirió a la situación del empleo en el país y señaló que el trabajo registrado creció sólo un 3% frente al aumento de más del 15% del empleo no registrado. "El dato es que se genera empleo, pero no de calidad y no es suficiente", concluyó.