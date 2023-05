El 24 de junio vence el plazo para la presentación de candidaturas a legisladores nacionales y La Rioja debe renovar bancas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En la Cámara Baja se renovarán 3 de las 5 bancas y en la Alta las 3 que le corresponden a la provincia. Este año terminan su mandato Sergio Casas e Hilda Aguirre del Frente de Todos y Felipe Álvarez de SER - Somos Energía para Renovar, ex candidato a gobernador por la Alianza Juntos por el Cambio.

Continúan Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera (FdT). En el Senado, culmina el radical y aliado de Cambiemos, Julio Martínez, Ricardo Guerra del Frente de Todos, que ingresó en reemplazo del ex presidente Carlos Menem luego de su fallecimiento, y Clara Vega, aliada al oficialismo en la actualidad. Llegó en reemplazo de Inés Brizuela y Doria, que asumió en diciembre del 2019 la intendencia de la Capital.

Rumbo a las PASO y mientras se define el escenario a nivel nacional para las candidaturas presidenciales, en La Rioja, especialmente en el oficialismo local, que ganó las elecciones provinciales y se quedó con la gobernación con la reelección de Ricardo Quintela, varios funcionarios y funcionarias expresaron sus intenciones de llegar al Congreso y aclaran que la definición final sobre "la estrategia electoral" la tendrá el primer mandatario.

Hilda Aguirre, Ricardo Guerra y Clara Vega quieren retener sus bancas. Y también se anotaron, la vicegobernadora y diputada provincial electa por Arauco, Florencia López, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Ismael Bordagaray aliado del Frente Renovador, el ministro de Infraestructura, Marcelo Del Moral.

En la Alianza Juntos por el Cambio, no hay definiciones al menos públicamente pero en la lista están el senador Julio Martínez, Felipe Álvarez y el viceintendente y ex compañero de fórmula, Guillermo Galván. Según información oficial del espacio de Galván, la precandidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich expresó “su deseo de que Galván forme parte del próximo Congreso como representante de los riojanos". La intendenta Inés Brizuela y Doria que no logró la reelección también forma parte de esta estrategia electoral.

Libertad Avanza, representada por Martín Menem, diputado provincial y ex candidato a gobernador por el espacio de Javier Milei podría presentar también candidaturas a cargos nacionales. Los resultados electorales le permitieron conseguir bancas en el Concejo Deliberante de la Capital y en el de Chilecito. Después de las elecciones del 7M anticiparon que había posibilidades de buscar bancas en el Congreso.