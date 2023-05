El Parlasur tenía previsto este lunes tratar el pedido de expulsión del operador judicial y parlamentario de Juntos por el Cambio Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay desde 2020, pero no pudo hacerlo por falta de quórum.

Para expulsar a Rodríguez Simón se necesitaban 77 votos afirmativos, pero la cantidad de parlamentarios presentes, inferior a ese número, solo le permitió al cuerpo votar proyectos de declaración.

La sesión ordinaria 86 del Parlasur inauguró la presidencia a cargo de la parlamentaria del Frente de Todos Cecilia Britto, primera mujer en dirigir el órgano legislativo regional.

En tanto, parlamentarios argentinos del Mercosur firmaron una solicitud para que el exasesor judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón se presente ante la Justicia federal argentina en la causa que investiga el armado de una mesa judicial que presionaba a empresarios, entre ellos a los del Grupo Indalo. También se investiga la supuesta persecución a jueces y fiscales durante la gestión de Juntos por el Cambio (2015-2019).

"Entró por secretaría parlamentaria un proyecto donde la mayoría de las fuerzas políticas de Argentina, con excepción de un parlamentario, está exhortando al parlamentario Rodríguez Simón a que se presente a la justicia de su país", dijo la presidenta del Parlamento del Mercosur (Parlasur), la diputada del Frente de Todos (FdT) Cecilia Britto.



Pese a que era uno de los temas del orden del día de la 86ta. sesión ordinaria, Britto explicó a Télam que la expulsión de Rodríguez Simón quedó nuevamente postergada por no haber suficientes legisladores para tratar la medida.



"Logramos que firmen una solicitud para que se presente en 10 días ante la Justicia", agregó sobre la jornada que se realizó hoy al mediodía en la ciudad de Montevideo.



Entre ellas se encuentra la firma de la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) María Luisa Storani, quien remarcó durante su disertación que la Justicia "no es buena para unos y mala para otros" sino que "todos" deben someterse a ella.



"Nosotros pedimos que Rodríguez Simón se presente en la Justicia argentina", subrayó Storani. La también vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) aseguró que "no había número" de parlamentarios para tratar su expulsión.



Por su lado, el diputado del FdT Gastón Harispe pidió que su destitución "sea tenida en cuenta para las próximas sesiones".



"Sobre él pesa un pedido de destitución que espera a ser tratado cuando se cuente con quórum de mayoría agravada", indicó Harispe en sus redes. También la parlamentaria de ese mismo partido Julia Perié pidió la expulsión del exasesor judicial.



"Este Parlasur tiene que tener cada vez más institucionalidad, más representatividad por eso considero que denigran al Parlasur personajes como 'Pepín' Rodríguez Simón que debería ser expulsado", afirmó.

Sesión del Parlasur

Durante el tiempo de intervenciones libres, parlamentarios de Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina tomaron la palabra para advertir sobre la debilidad de la democracia en la región y la importancia de que los parlamentarios sean elegidos por voto popular, como ocurrirá en octubre próximo en la Argentina, a diferencia de las recientes elecciones en Paraguay.

También se condenó la "proscripción" de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la situación que atraviesan Ecuador y Perú, y se saludó la presencia de una delegación de Venezuela, en busca de regularizar su situación en incorporar parlamentarios en el organismo regional.

Además, los parlamentarios llamaron a la unidad de la región no solo en lo comercial sino también en lo político, para establecer estrategias de defensa de los recursos regionales, un llamado que coincide con la reunión de jefes de Estado de la Unasur que se realizará mañana en Brasil.

Pepín Rodríguez Simón sigue prófugo

Hace más de dos años que el operador judicial del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón está prófugo de la justicia argentina, con pedido de captura internacional. A principios de marzo, un equipo periodístico del canal C5N pudo filmarlo en su larga y cómoda estadía en Uruguay. Lo encontraron caminando en las calles de Punta del Este, en la zona conocida como "La Barra", donde es propietario de una casa.

El ex asesor y operador judicial de Mauricio Macri se quedó en suelo uruguayo desde diciembre de 2020, país donde también reside la sede del Parlasur. La jueza federal María Servini de Cubría lo imputó como parte de la mesa judicial de Cambiemos que "mediante hostigamiento y ahogo financiero" persiguió al Grupo Indalo durante la gestión macrista.

Servini lo citó a declaración indagatoria y el 19 de mayo de 2021 lo declaró en rebeldía, luego de que Rodríguez Simón anunciara que permanecería en Uruguay y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga. La jueza señaló al declararlo en rebeldía que “Pepín” dio “sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor”, quien definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.

El 25 de mayo de 2021, la justicia uruguaya recibió el exhorto de la jueza argentina solicitando la inmediata detención y extradición de “Pepín”, quien al día siguiente constituyó domicilio en Uruguay y comunicó que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un “refugiado político”, pedido que fue rechazado en todas las instancias judiciales, a pesar de una nueva dilación de la defensa de Rodríguez.

Qué dijo la Comisión de Refugiados

El 3 de agosto del año pasado, después de escuchar a Rodríguez Simón, la CORE concluyó que el temor de ser un “perseguido político” no tenía fundamentos y que no cumplía con los requerimientos para ser reconocido como refugiado pues en la Argentina cuenta con todas las garantías del debido proceso.



El 23 de diciembre de 2021, en base a ese informe, la jueza penal Adriana Chamsarián dispuso “no hacer lugar a la solicitud de refugio”, decisión que confirmó el 17 de junio de 2022 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Montevideo. Esa decisión fue apelada por la defensa del operador macrista y fue rechazada por la Corte Suprema de Uruguay.

A pesar de esa decisión, Rodríguez Simón continúa en suelo uruguayo sin ser extraditado, con su pasaporte secuestrado por las autoridades uruguayas y con la disposición de un "cierre de fronteras" para su salida, que en caso de hacer a través de fronteras legales debería someterse a la justicia argentina por la declarada alerta roja de Interpol.

Es que la defensa del operador judicial del macrismo presentó el 7 de diciembre pasado una segunda solicitud de refugio que aún está en trámite tomando como argumentos de la persecución política las menciones que hizo sobre él la vicepresidenta Cristina Kirchner --en su respuesta ante la condena por la Causa Vialidad-- y también el juicio político que se le inició a la Corte Suprema en la Cámara de Diputados, donde Rodríguez Simón aparece mencionado en algunos expedientes.

"Hechos nuevos que prueban claramente la persecución política sufrida por mi cliente", los llamó Jorge Díaz, abogado de Rodríguez Simón, quien sostuvo que esa segunda solicitud de refugio en trámite detiene el proceso penal de extradición.