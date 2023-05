Segundo día de Roland Garros y saldo positivo para los argentinos este lunes, con la gran remontada de Diego Schwartzman tras estar dos sets abajo y los éxitos de Tomás Martín Etcheverry, Thiago Agustín Tirante -con blooper incluido- y Pedro Cachín para avanzar a segunda ronda del Grand Slam sobre polvo de ladrillo. La única mala noticia fue la eliminación de Federico Coria.

Este martes será el turno del debut para otros cuatro compatriotas: desde las 6 de la mañana (hora argentina), el bragadense Genaro Olivieri (231º) se medirá con el francés Giovanni Mpetshi Perricard (237º), no antes de las 9:15 tendrán su estreno el mejor argentino del ránking, el porteño Francisco Cerúndolo (23º), ante el español Jaume Munar (81º) y el bahiense Guido Pella (423º) contra el local Quentin Halys (88º), y cerrará la jornada, no antes de las 15:15, el bonaerense de San Martín Sebastián Báez (42º) ante uno de los célebres locales, Gael Monfils (394º).

Vale recordar que durante la jornada inaugural del domingo, la rosarina Nadia Podoroska (103º), única argentina en el cuadro femenino y semifinalista de Roland Garros en 2020, vapuleó por 6-0 y 6-2 a la francesa Jessika Ponchet (123º) y jugará este miércoles -horario a definir- contra la checa Karolina Muchova (43º) por el pase a tercera ronda. En tanto, el debutante Facundo Díaz Acosta fue eliminado (137º).

"Triunfo sabroso" para Schwartzman

La gran nota del lunes la dio el Peque Schwartzman al conseguir un desahogo que se le venía negando desde hace tiempo. "Vengo de muchas semanas de frustraciones, es un mal momento para mí, pero este triunfo es muy sabroso por la lucha individual constante para mantener la actitud y la concentración", compartió el número 95 del ránking.

Schwartmzan se sobrepuso a un pésimo inicio y logró el boleto a la segunda ronda tras revertir su partido ante el español Bernabé Zapata Miralles (38º), a quien finalmente venció 1-6, 6-7 (5), 6-2, 6-0 y 6-4 en 3 horas y 37 minutos.

Este fue apenas el sexto triunfo de 2023 para el Peque (14 derrotas), quien deberá defender los puntos logrados el año pasado en París -octavos de final- si no quiere seguir cayendo en el ránking. Tras aquella eliminación con Novak Djokovic en sets corridos, el récord de Schwartzman es de 13 éxitos y 28 derrotas. Así las cosas, volverá a jugar el miércoles, ante el portugués Nuno Borges (80º), otro que tuvo que trabajar extra para pasar de ronda: 6-4, 5-7, 7-6 (3), 4-6 y 7-6 (9) vs. el estadounidense John Isner (90º) en cuatro horas.

Tres que sí, con blooper incluido

Con mucho menos esfuerzo, Tomás Martín Etcheverry (49º), de muy buen año, selló su pase a la siguiente fase después del retiro de su rival Jack Draper (55º). El platense ganaba 6-4 y 1-0 cuando el inglés dijo basta por dolores en el hombro y la mano izquierda. Etcheverry jugará su siguiente compromiso el jueves ante el australiano Alex De Minaur (19º), quien eliminó al bielorruso Ilya Ivashka (73º) por 6-1, 5-7, 6-1 y 6-3.

Por su parte, Thiago Tirante (153º), exnúmero uno del mundo júnior y debutante absoluto en torneos de Grand Slam, logró un notable triunfo sobre el neerlandés Botic Van De Zandschulp (31º). El oriundo de La Plata, de 22 años, proveniente de la qualy, se impuso por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-4 y enfrentará el jueves en segunda ronda al chino Zhizhen Zhang (71º), vencedor del serbio Dusan Lajovic (53º) por 6-1, 4-1 y retiro por lesión.

El éxito de Tirante tuvo repercusión extra ya que el platense ni se dio cuenta de su triunfo apenas concretado y recién cuando vio al neerlandés acercarse a la red para saludarlo, se avivó. "Puede ser el blooper del torneo. Estaba convencidísimo de que era 4-3 (era 5-4) y cuando me fui a sacar la toalla miré al flaco, a ver si estaba tenso, si estaba enojado y veo que el flaco estaba en la red. Miré a la pantalla y decía 6-4, me desorienté más, miré a Javi en mi equipo y me dice: 'Andá a saludarle'. Fui a saludarle para decirle 'perdón no lo hice a propósito, estaba desorientado'", reconoció entre risas.

A su vez, el cordobés Pedro Cachín (64º) se anotó la victoria ante el austríaco Dominic Thiem (92º), finalista de RG en 2018 y 2019, quien está regresando al circuito lentamente tras una operación en la muñeca que lo dejó más de un año afuera de las canchas. Fue por un cambiante 6-2, 6-3, 6-7 (1), 4-6 y 6-2 en casi cuatro horas para volver al ruedo el jueves contra el croata Borna Coric (16º), quien viene de sacar a otro argentino, el rosarino Federico Coria (96º), por 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3 y 6-3 en 4 horas y 11 minutos de juego.



Djokovic, adentro

Sin Radael Nadal (14 títulos) por primera vez en 18 años, la gran atracción de Roland Garros pasa por el serbio Novak Djokovic y el número 3 del mundo no decepcionó en su debut al superar al estadounidense Aleksandar Kovacevic (114º) por 6-3, 6-2, 7-6 (1).



El campeón de las ediciones 2016 y 2021 busca en París quedarse con el récord de 23 Grand Slams y volverá a jugar el miércoles, ante el húngaro Marton Fucsovics (80º).

Los otros grandes candidatos al título son el español Carlos Alcaraz (1º), quien también se presentó con una convincente victoria ante el italiano Flavio Cobolli (159º) por 6-0, 6-2 y 7-5. El joven maravilla murciano jugará el miércoles contra el japonés Taro Daniel (112º).

En tanto, el ruso Daniil Medvedev (2º) debutará este martes ante el brasileño Thiago Seyboth Wild (172º) no antes de las 8.

Debuta la número uno, Iga Swiatek

Este martes será también la presentación de la campeona vigente y número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek: se medirá no antes de las 10 contra la española Cristina Bucsa (70º).

Su principal competidora, la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda en el ranking de la WTA y ganadora en febrero del Abierto de Australia, superó la primera ronda el domingo al imponerse por 6-3 y 6-2 a la ucraniana Marta Kostyuk (39º) y se enfrentará el miércoles con su compatriota Iryna Shymanovich (214º).