El operador judicial macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia desde diciembre de 2020, volvió a salvarse de ser expulsado del Parlasur. Los diputados de la delegación argentina habían llegado a un consenso para destituirlo y tenían previsto hacerlo durante la sesión de ayer, pero la iniciativa fue postergada dado que no se llegó a la mayoría especial, de 77 votos, que requiere el reglamento del cuerpo para este tipo de casos. De todos modos, firmaron una solicitud que lo exhorta a presentarse en los tribunales de Comodoro Py, donde está citado a declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga la persecución y el apriete judicial a opositores y empresarios durante el gobierno de Mauricio Macri.

Si bien no se logró destituirlo del cuerpo, Pepín no puede sentarse en su banca del Parlasur por el repudio del resto de los parlamentarios, incluidos varios de los electos por Juntos por el Cambio. La última vez que lo hizo ni siquiera logró tomar la palabra y debió retirarse ante el abucheo generalizado del recinto.

Luego de varios intentos fallidos, la delegación argentina seguirá buscando las formas de expulsarlo. “Rodríguez Simón es un prófugo de la Justicia argentina y un muy mal ejemplo para nuestro país en el exterior. Por eso no puede ni acercarse al parlamento. Fue quien inventó la mesa judicial del macrismo, quien persiguió a dirigentes del peronismo, a la propia Cristina Kirchner y a los medios de comunicación que no respondían a su gobierno. Si no se presenta a la Justicia es porque algo esconderá”, dijo a Página/12 el diputado del Mercosur por el Frente de Todos, Gastón Harispe.

Mientras se busca reunir el quórum en las próximas sesiones para lograr la expulsión definitiva, los diputados consensuaron un proyecto de declaración para que “Pepín” se presente ante la Justicia Federal. Lleva la firma de todos los diputados argentinos salvo uno, el radical Humberto Benedetto, que responde a Luis Juez. Establece un plazo de diez días para que se presente en los tribunales federales argentinos. A diferencia de la destitución, puede ser aprobado por mayoría simple, y una de las alternativas será tratarlo cuando el Parlasur vuelva a reunirse en junio.

Entre quienes firman el nuevo proyecto se encuentra la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) y vicepresidenta de la UCR a nivel nacional, María Luisa Storani, quien remarcó durante la sesión que la Justicia "no es buena para unos y mala para otros" sino que "todos" deben someterse a ella. "Nosotros pedimos que Rodríguez Simón se presente en la Justicia argentina", subrayó Storani.

"El proyecto lleva la firma de la mayoría de las fuerzas políticas de Argentina, con excepción de un solo parlamentario, y exhorta a Rodríguez Simón a que se presente ante la justicia de su país”, explicó por su parte la presidenta del Parlasur y diputada por el Frente de Todos, Cecilia Britto.

El operador judicial macrista sigue prófugo de la Justicia argentina desde diciembre de 2020, cuando fue citado a declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga el armado de una mesa judicial dedicada a operar y apretar judicialmente a opositores al gobierno de Macri, incluidos empresarios, como los dueños del Grupo Indalo de medios. Pese a que pesa sobre él un pedido de captura internacional, Simón sigue gozando de impunidad, radicado en Uruguay.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa por la mesa judicial, decidió reasumir la investigación sobre las presiones que habrían ejercido funcionarios del gobierno de Mauricio Macri sobre magistrados en un giro brusco del expediente que hasta entonces manejaba la fiscalía, justo cuando todas las miradas se posaban sobre el operador prófugo.