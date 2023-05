El gobernador Ricardo Quintela valoró este lunes la política de obras públicas del presidente Alberto Fernández y reiteró su pedido de sumar a peronistas que no están dentro del Frente de Todos como parte de la estrategia electoral para las elecciones presidenciales.

El mandatario, que entregó 58 viviendas ubicadas en zona Sur de la Ciudad Capital riojana, dijo en declaraciones periodísticas que Alberto Fernández, apenas inició su gobierno, tuvo que recibir un país endeudado, enfrentar la pandemia, y luego vino la guerra y la sequía. “Un gobierno que recibe una deuda de 130 mil millones de dólares, viene la pandemia, dos años el aparato productivo parado, no funcionaba nada y eso significó que el Estado emita para pagar salarios, para darle a las empresas y no se fundieran y darle a la economía informal. Cuando salimos y empezamos a crecer, luego vino la guerra y la sequía que hizo que se pierdan 20 mil millones dólares”, expresó.

“¿Te imaginas este país en manos del (ex presidente) Macri con la pandemia, con la deuda con la guerra, con la sequía?, estaríamos todos destruidos”, aseguró Quintela y agregó al respecto que a diferencia del modelo de país que propone Juntos por el Cambio, el peronismo “trabaja en beneficio de la sociedad y no por la renta financiera”. “El mercado no hace estas casas, los hospitales no los hace el mercado, las escuelas no hace el mercado. Propones arancelar la educación y la salud y la gente más humilde y sectores medios para abajo van a quedar desprotegidos”.

Quintela también reiteró el pedido de unidad dentro del PJ y convocó a aquellos peronistas que no están dentro del esquema. En la pelea por la presidencia sostiene que hay que “recuperar a Randazzo, Camaño, Monzó y Schiaretti”.

“Nosotros tenemos que tener la generosidad de convocar a los compañeros que se fueron, que nos ayuden para reconstruir el país. Algunos le pueden caer bien y a otros les puede caer mal, para mí son compañeros, son peronistas y tienen la obligación, la responsabilidad y el deber de estar juntos ayudándonos a reconstruir el país con la visión del movimiento nacional justicialista”, afirmó.