CENSO: RELEVAMIENTO NACIONAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y GENERICA

Todavía se puede participar en el primer estudio a nivel federal que busca generar información estadística de calidad sobre la población LGBT+.

Por Matías Máximo

Primera escena. Políticos caminan por barrios mezclándose entre vecinxs, escuchando quejas y prometiendo cosas que quizá se olviden. Escena dos. A partir de esas caminatas dicen que conocen el territorio y saben “lo que quiere la gente”. Suena simple, parece rápido, pero este método demostró demasiadas veces que se queda corto cuando se piensa a escalas macro, porque las políticas de la intuición nada tienen que ver cuando se aplican en Buenos Aires o, por ejemplo, en un pueblo fronterizo del norte. Por eso, contar con estimaciones de cómo y dónde viven las personas LGBT+ es tan importante, porque en los 46 millones de personas que hay en Argentina existen realidades distantes que incluso se contraponen.

“A nivel internacional está demostrado que para tener programas que funcionen son necesarios relevamientos específicos”, dijo a SOY Maximiliano Marentes, Doctor en Sociología y uno de los integrantes del “Relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica”, el primer estudio a nivel país que busca generar información estadística de calidad sobre la población LGBT+. El proyecto tiene cuatro líneas de acción -encuesta, entrevistas, mapeo de organizaciones y relevamiento bibliográfico- y fue gestado por más de 40 profesionales de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanidades; en seis nodos divididos por CABA, Centro, Patagonia, RMBA, Noreste/Litoral y NOA.

“Es importante acompañar todo lo hecho en materia de extensión de derechos y de políticas públicas, porque no tenemos estudios que permitan medir el impacto o saber qué cambios concretos se produjeron en las condiciones de vida. Por supuesto hubo otros relevamientos, pero son acotados y específicos de ciertas zonas o poblaciones, al momento no hay ninguna experiencia a nivel general”. Como ejemplo, Marentes dice que estos datos ayudarán a saber la situación de empleo de personas travestis y trans, y cómo impactó la ley de cupo sancionada en 2020: “Tenemos datos sobre trabajo muy puntuales, muy precisos, que son sobre si el trabajo es formal o informal, en el sector público o privado. Pero no hay conocimiento sobre la calidad de inserciones ocupacionales, cuáles son las tareas que se desarrollan, si trabajan más en el sector informal porque les es más fácil lidiar con pocas personas o porque en grandes empresas discriminan y no contratan”.

El relevamiento ya puede completarse de forma anónima, online y hacerlo lleva pocos minutos. Para incentivar la participación de quienes no tengan acceso digital, se tienen contempladas acciones territoriales. Forman parte la Agencia I+D+i -en un convenio con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad bajo la convocatoria PICTO-Género-, la Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Comahue, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, la Universidad Nacional de Salta, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Centro de Estudios de Población. El formulario estará disponible hasta fines de julio de 2023 en censodiversidad.ar

FIESTAS

Plop! Llega una nueva edición de la fiesta queer porteña con la temática High School Musical, enteramente dedicada a revivir la saga de Disney que marcó a una generación con sus personajes y canciones junto al mejor pop del mundo, los shows más divertidos y toda la magia. Viernes 2 de junio a las 23:59 en Teatro Vórterix, Av. Lacroze y Av. Álvarez Thomas.

Fiesta Jolie. Nuevo miércoles para retomar la fiesta queer y sumarle a la semana un sábado de glíter con mucha música, baile, sudor, pizza, amor, color y entrada libre y gratuita. Miércoles 7 de junio desde las 23 en Club Aráoz, Aráoz 2424.

La Warhol. Nuevo viernes y nuevo desembarco de la clásica fiesta queer que arranca el fin de semana e invita a una catarata de hitazos pop, barra de tragos, hosteo de drag queens, cachengue, disfraces, sorpresas e invitades. Viernes 2 de junio desde las 23:59 en Chacabuco 947.

TERTULIAS

Milonga Queer. Nueva edición de la milonga. Desde las 20: Clase de Tango para todos los niveles a cargo de Mariana Docampo, desde las 21:30 hasta las 2: Milonga c/ Tdj y show de Tango. A las 22:30: Música en vivo con Lucrecia Merico y Marisa Pérez Acosta. Viernes 2 de junio desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

PODCAST



La mamá de las travestis. Ya está disponible la tercera entrega del podcast “Cuentos y Leyendas” del Archivo de la Memoria Trans de Argentina, en esta oportunidad, sobre las historias que rodean la figura de la abogada Ángela Vanni, rescatando a las chicas de los calabozos. Se puede escuchar en Spotify: Archivo Trans, Cuentos y Leyendas.

RECITALES

Electrochongo x 2. El músico, productor y cantautor Juampi Malvasio aka Electrochongo se presenta en vivo el viernes en el marco de Absur Dance junto a Gluko Lin y Tamara Stella. El sábado, en Buenas Noches TRImarchi en Deseo, compartiendo escenario con Ignacio Parodi, Las Tussi, MDF b2b Sol Ariens y Contacto Visual. Viernes 2 de junio desde las 22 en Ciudad de Gatos, La Plata, Calle 17 Nº 1846 y sábado 3 de junio desde las 23:59 en Av. Chorroarín 1040.

Irene Goldszer. La cantautora presenta canciones de su disco "Respirar, de Pedazos", un espectáculo de música, teatro y poesía con composiciones nuevas en formato solo set para desplegar un show íntimo habitado de ternura, crudeza, lo frágil y lo filoso. Sábado 3 de junio a las 19 en La Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

TEATRO

Paquito (La cabeza contra el suelo). Este sábado vuelve a las tablas la obra de teatro musical basada en las memorias de Paco Jamandreu: marica, diseñador, modisto, crítico, personaje público, performer y escritor, en un espectáculo con dirección e idea original de Juanse Rausch, dramaturgia de Natalia Casielles y protagónicos de Nicolás Martin, Maiamar Abrodos, Matías López Barrios, Lucía Adúriz Bravo y Paola Medrano. Sábado 3 de junio a las 21 en la Sala Redonda del Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444.

Toda construcción siempre deja polvo. Reestrena la obra con dramaturgia de Belén Bottaro y Georgina Mazzotta y dirección de Pablo D'Elía por 5 únicas funciones: cuatro personas nos conducen por diferentes escenarios y situaciones del pasado que se vuelven presentes, atravesadas por conflictos vinculares en torno al amor y a la dificultad de ejercerlo: la construcción, reconstrucción y deconstrucción de los vínculos, que siempre deja sus sedimentos. Viernes 2 de junio a las 21 en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

TALLERES

Las emociones de la pornografía. Se encuentra abierta la inscripción para la nueva fecha del taller coordinado por Emma Song en el que se trabajará el texto “Verdades emocionales y presentaciones escalofriantes: el resurgimiento del feminismo antiporno” de Clarissa Smith y Feona Attwood, a realizarse el sábado 17 de junio a las 16 en la librería La Libre en Chacabuco 917, San Telmo. Más información e inscripciones a [email protected]

Resistencias, Desobediencias, Desbordes. Últimos lugares para participar del taller/seminario coordinado por Laura Nieves y María Laura Vázquez para interrogar y explorar: ¿Es posible encontrar vestigios de la violencia patriarcal-colonial en las piezas omitidas a lo largo de la historia del arte? Modalidad presencial en el marco del 3J, para trabajar con perspectiva estético-política de las prácticas artísticas-artivistas feministas. Fecha de realización: 3 de junio de 14 a 17. Actividad gratuita con inscripción previa. Inscripción y más información en Instagram: @launieves

CONFERENCIA

El tango según Borges. El profesor y cantante Walter Romero presenta una conferencia en el marco del Festival Borges que retoma una anterior dictada en Canadá en 2012, en la cual ahondará sobre tópicos borgeanos en torno al tango, su cultura, su música y la diversidad del mundo del 2x4. La charla es gratuita con inscripción previa en festivalborges.com.ar. Miércoles 7 de junio a las 20 en la Casa de la Lectura, Lavalleja 945.

CONVOCATORIAS

#FelizaLit. Continúa la convocatoria permanente del club cultural queer Feliza para sumar a sus espacios actividades que estimulen el amor por la literatura, el intercambio de ideas y la creación a través de espacios que pueden incluir talleres de escritura, ciclos de poesía, lecturas compartidas, clubes de lectura, fusión y cruces entre literatura y otras disciplinas junto a toda otra actividad relacionada con las letras. Formulario disponible en forms.gle/ddZw2z5E9rVc6CZWA

MENDOZA

Libertad Aranguez. La artista mendocina presenta "Poesías Traviesas", una propuesta para multiplicar las voces de las diversidades, en el marco de su muestra “Un monoambiente que mira al Este". Entrada libre y gratuita. Invitada Especial: Feda Baeza, directora del Palacio Nacional de las Artes. Viernes 2 de junio a las 19 en el Espacio Contemporáneo de Arte, 9 de julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza.