La precandidata a la gobernación Carolina Losada decidió incendiar todo desde el arranque de la campaña electoral. Puso al rojo vivo la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe con duras acusaciones, sospechas y calificativos sobre el también radical Maximiliano Pullaro, su principal adversario. En el revoleo, también cayó el senador nacional Martín Lousteau, líder del sector Evolución que apoya al ex ministro de Seguridad, y en menor medida la emprendió con el gobierno del fallecido Miguel Lifschitz.

La senadora nacional sostuvo que "hay personas oscuras que están financiando campañas sucias en su contra”, en alusión a Pullaro, y agregó: “Yo no soy la candidata del narcotráfico. Por eso se están financiando campañas sucias en mi contra. Son personas oscuras, que siempre fueron oscuras, y que les molesta que yo venga a poner la luz sobre ellos. Hay audios que los comprometen, donde aparecen acomodando a policías que luego terminaron presos por narcotráfico”, en referencia a la grabación de una conversación telefónica en la que el entonces ex ministro habla sobre un concurso con un comisario y le da a entender que lo va a favorecer.

"Tengo el coraje y el sentido común para llevarlo adelante con transparencia. Venimos a sacar la parte rancia y podrida de la política. Por más que algunos se laven la cara, siguen teniendo olor a podrido”, fustigó. Por las dudas si alguien se confundía de quién hablaba, aclaró: “Hay un candidato que fue ministro de Seguridad que tiene mucho para explicar. Hoy vemos como Maximiliano Pullaro se lava la cara y le dice a los santafesinos lo que hay que hacer. ¿Por qué no lo hizo cuando fue ministro de Seguridad?”.

Para la precandidata “hay complicidad de un sector de la política con el narcotráfico”. Se preguntó de dónde sale tanto dinero para financiar campañas sucias en su contra y aseguró: “Yo no tengo ataduras, vengo a terminar con lo rancio de la política. La gente tiene memoria”.

Por derivación, las críticas también golpearon las puertas del socialismo, cuyas dos principales precandidatas son Mónica Fein y Clara García: “Miguel Lifschitz fue un muy buen gobernador. Pero en seguridad fracasó. Por eso ganó Omar Perotti en Santa Fe con la promesa de paz y orden. Porque el ministro de Seguridad no frenó al narcotráfico y porque durante su gestión tampoco había paz ni orden. El sentido común de la sociedad hoy dice basta de tratarnos de idiotas”, opinó.

El palazo siguiente escaló hasta la interna nacional de Juntos por el Cambio al recordar que Maximiliano Pullaro cuenta con el apoyo del senador nacional Martín Lousteau: “Otro exministro que fracasó. Lousteau fue el ministro de Economía del kirchnerismo que presentó el proyecto de retenciones móviles para el campo. Ambos se lavan la cara y dicen que son la solución para los dos principales problemas de la sociedad, seguridad y economía. No podemos permitir que nos sigan mintiendo en la cara”.

Losada está alineada con el sector de la UCR que juega con Patricia Bullrich, en contraposición a referentes como Lousteau o Gerardo Morales, que si bien mantiene sus aspiraciones presidenciales, es más cercano al sector de Horacio Rodríguez Larreta.

Losada distribuyó sus explosivas declaraciones casi a la misma hora que Morales visitaba Rosario, en una recorrida junto con Pullaro por una firma de biotecnología y la Bolsa de Comercio.

Las respuestas no tardaron en llegar, aunque no de parte directa de los aludidos. Por el lado de Losteau, fue su socio político, el diputado nacional Emiliano Yacobitti, el que le salió al cruce por Twitter: "Ojalá @carolinalosada recapacite y abandone la violencia verbal, sobre todo frente a miembros del mismo espacio; que toda su energía la use para formarse y generar propuestas que reemplacen las frases rimbombantes que sólo destruyen la confianza ciudadana". En otro fragmento del hilo escribió: "Qué lástima que, ante la baja en las encuestas, @carolinalosada mienta y agreda a @maxipullaro y @GugaLusto inventando sospechas sobre temas terribles".

Desde el pullarismo, el diputado provincial Juan Cruz Cándido también recurrió a la red del pajarito: "Vaya sacando cada uno sus propias conclusiones", escribió para acompañar dos capturas de pantalla de TV. En la primera se ve a Losada en un programa participando del telar de la abundancia; en la segunda el zócalo dice "Todos los Cantero" condenados.