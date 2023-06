Qué cosa, la poesía visual? presenta una selección de obras históricas y contemporáneas en las que se exploran las posibilidades del lenguaje y la palabra. La exhibición reúne textos visuales y sonoros de poetas y artistas de Argentina, Chile y Brasil, así como parte de un valioso archivo de poesía visual argentina. Cada una de las obras es una forma de experimentación con el uso del lenguaje, donde la palabra puede concebirse como una imagen, como el registro de una acción, como un juego o simplemente como una forma.

Qué cosa, la poesía visual? es un reconocimiento a dos hitos de la historia de la poesía visual local. El primero es la exhibición Expo/Internacional de Novísima Poesía/69 organizada en 1969 por Edgardo Antonio Vigo en el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella, donde se presentaron poesías visuales, sonoras, objetos y performances, y representó la consolidación de un proceso de experimentación plástica y literaria en el ámbito local. El segundo es la revista de literatura XUL. Signo Viejo y Nuevo que se publicó en Buenos Aires entre 1980 y 1997 bajo la dirección y cuidado de Jorge Santiago Perednik, un espacio que sirvió para alojar y difundir las poéticas experimentales de aquel entonces, presentadas como “la ohtra poesía”.

Qué cosa, la poesía visual? ensaya una posible síntesis de una historia local de la poesía visual, a la vez que una revisión del trabajo de quienes años atrás experimentaban con el lenguaje, a veces con palabras o escapando de ellas por medio de la invención poéticamente libre. Hoy esas exploraciones del pasado se reúnen en el espacio de las salas con prácticas contemporáneas donde se pueden leer, escuchar y entrever textos que en su materialización encuentran y actualizan la cosa visual de la poesía.

Vinculando pasado y presente, Qué cosa, la poesía visual? retoma un concepto que el poeta francés Stéphane Mallarmé asoma en 1895, el de acción restringida, que propone la concentración del lenguaje en la acción restringida del acto poético, en el acto de dejar alguna huella, actuar, crear dice, pensar, esto: de otro modo.

En la pregunta Qué cosa, la poesía visual? se ponen a la vista otros modos de hacer poesía que dan lugar a otras prácticas y otras significaciones. La pregunta Qué cosa, la poesía visual? pone al descubierto la esquiva posibilidad de una explicación precisa y hace posible, ante el ojo atento, otros modos de ver y de leer. A la poesía visual le anteceden y le son comunes y cercanos los términos de poesía abstracta, poesía concreta, poesía de invención, poesía experimental, typoesía, poesía minimalista, poesía semiótica, poesía espacial, entre otros tantos nombres para designar algo que cabe en la palabra poesía, en su naturaleza, en sus caprichos y en su dispersión.

Entonces, ¿por qué no entender la poesía como una forma de pensar y de hacer las cosas, y entender la cosa como distintas formas que no tienen necesariamente una categoría, una clasificación que determine lo que es o no es poesía? La poesía, como toda poesía, en sus fragmentos, gestos, señales, sonidos y signos, se deja ver, oír y sentir, en este caso, como una cosa expuesta.

Las muestra se desarrolla en cuatro grandes salas donde se exhiben obras de Ezequiel Alemian, Archivo Vórtice (Fernando García Delgado), Geraldine Blas, Hernán Camoletto, Ricardo Carreira, Lenora de Barros, Augusto de Campos, Claudia del Río, Mirtha Dermisache, Lucas Di Pascuale, Carlos Estévez, Rosana Fernández, León Ferrari, Belén Gache, María Gamarra, Magdalena Jitrik, Jorge Macchi, Emiliano Miliyo, Leticia Obeid, Huenú Peña, Jorge Santiago Perednik, Juan Carlos Romero, Gisella Scotta, Carlos Soto, Román Hugo Vidal, Edgardo Antonio Vigo e Ivana Vollaro.

Poeta y artista. Curador de la exposición "Qué cosa, la poesía visual?", que reúne textos visuales y sonoros de poetas y artistas de Argentina, Chile y Brasil, en el Centro Cultural Kirchner. Texto escrito especialmente para la exposición.