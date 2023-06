Luego de un extenso período de licencia, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, presentó su renuncia. Hacía tiempo que era ministro de Gobierno porteño y estaba lanzado a competir por la jefatura de Gobierno. Ahora, como candidato único del PRO en la Ciudad, abandonó el distrito bonaerense. Lo hizo luego de que los opositores de Vicente López, en más de una oportunidad, le exigieran que dimita. El Concejo Deliberante le aceptó su renuncia por unanimidad y lo sucede Soledad Martínez, que hace tiempo era la intendenta de hecho. En su camino en la campaña, Jorge Macri deberá enfrentar impugnaciones por presuntamente no cumplir el tiempo reglamentario de domicilio en la Ciudad para presentarse para la jefatura de Gobierno.

Desde diciembre de 2021 que Jorge Macri no estaba al frente del municipio. En ese mes, asumió como ministro de Gobierno porteño como parte de un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta. Él le dio un lugar en su gabinete y el primo del expresidente dejó de obstaculizar la candidatura de Diego Santilli, que estaba cruzando la General Paz en el sentido contrario: había sido vicejefe porteño y senador por ese distrito e iba a pelear la gobernación bonaerense (cosa que hará este año).

Portebonaerense

Jorge Macri dejó así el territorio bonaerense, del que fue pionero en incursionar desde el PRO. Durante más de una década pensó en pelear la gobernación, pero sucesivas situaciones se lo impidieron (por ejemplo, la llegada de María Eugenia Vidal).

Por eso, dejó su carrera política en la provincia y la trocó por la Ciudad de Buenos Aires, donde cada vez quedó más claro que iba a competir por la jefatura de Gobierno, aunque a Larreta mucho no le convencía la idea. En todo el tiempo que estuvo de licencia no renunció a la intendencia.

Esto provocó varios pedidos de renuncia de la oposición, sobre todo cada vez que Jorge Macri reafirmaba que vivía en la Ciudad de Buenos Aires y tenía una larga historia en el distrito porteño. Los opositores locales se cansaron de acusarlo de haber roto el contrato electoral con sus votantes, que lo revalidaron en el cargo tres veces (aunque no llegó a completar la última)

Este jueves, el Concejo Deliberante trató su renuncia y todos votaron a favor: los opositores porque querían que se vaya y sus legisladores porque era su voluntad cambiar de distrito. De esta forma, quedó oficialmente Soledad Martínez como la intendenta, aunque ya ejercía el cargo desde hace más de un año y peleará para revalidar.

"Hace muchos años que trabajo con Jorge y es la mejor persona para ocuparse de la Ciudad de Buenos Aires. Es importante que el PRO siga gobernando CABA", remarcó la intendenta.

Impugnaciones

Desde que empezó a pensar en ser candidato, rondó el fantasma de que lo iban a impugnar por no cumplir con los requisitos para ser jefe de Gobierno. En múltiples oportunidades, Jorge Macri se ocupó de decir que cumple con todos los requisitos. Incluso, aclaró que -lejos de que se rumoreaba- la Coalición Cívica (que apoyaba a Fernán Quirós) no estaba pensando en hacer una presentación judicial en su contra.

Finalmente, la hizo el exsenador radical Nito Artaza. Planteó que se debe resolver la incompatibilidad de ser candidato por la Ciudad de Buenos Aires teniendo domicilio al otro lado de la General Paz. Jorge Macri argumenta que tiene el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. La Constitución porteña indica que debe “poseer una residencia habitual y permanente (…) no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”. Le queda pasar la prueba del Tribunal Superior de Justicia antes de ser candidato.

Arde Santa Fe

En Santa Fe, los candidatos de Juntos por el Cambio parecen haber olvidado que después de la interna tienen que competir juntos contra el peronismo. La interna entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro es cada vez más agresiva.

Losada se subió a una frase de Elisa Carrió, que abandonó la alianza porque -dijo- hay candidatos vinculados al narcotráfico (Carrió nunca dio nombres). "Yo no soy la candidata del narcotráfico, yo estoy segura que no soy yo", lanzó Losada que, por implicación, le colgó ese sayo a Pullaro.

También lo cuestionó por el rol que tuvo en los gobiernos socialistas.

"Hay un candidato, que fue ministro de Seguridad, que tiene mucho que hablar y que explicar respecto a lo que hizo en su momento y hoy se lava la cara y te dice lo que hay que hacer cuando no lo hizo", le enrostró.

También le apuntó a Pullaro por sus vínculos con Martín Lousteau: "Pullaro es de Evolución, o sea, su jefe político es Lousteau, el que le enseñó a Cristina de economía, el que generó la 125 y fracasó en economía y su discípulo fracasó en seguridad", cuestionó.

Si bien Pullaro no quiso responderle, desde su sector no se privaron en decirle unas cuantas cosas. Por caso, Emiliano Yacobitti interpretó que Losada "miente ante la baja en las encuestas, inventando sospechas en temas terribles". Además, le dijo que por lo menos Pullaro "vive en Santa Fe", con lo cual tocó otro tema sensible en la campaña: que la candidata no vive en la provincia que quiere gobernar y sostiene que se mudará si gana la elección.

"Ojalá Losada recapacite y abandone la violencia verbal, sobre todo frente a miembros del mismo espacio; que toda su energía la use para formarse y generar propuestas que reemplacen las frases rimbombantes que sólo destruyen la confianza ciudadana", le deseó Yacobitti.