El director técnico de Boca, Jorge Almirón, criticó el arbitraje del juez Leandro Rey Hilfer al manifestar que "otra vez nos están perjudicando, no es la primera vez", luego de la derrota sufrida frente a Arsenal como visitante por 1 a 0, en un partido correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



"Quiero que entiendan el malestar de mis jugadores, no voy a excusarme de nada. El rival hizo su trabajo, nos ganó bien, no tengo nada contra el rival. Siento que el árbitro nos perjudicó. Ya nos ha pasado otras veces, no me gusta quejarme porque prefiero que mi equipo demuestre que es superior en la cancha o que si te toca perder que te gane el rival. Duele que a un equipo tan grande como Boca lo estén perjudicando", confesó el entrenador xeneize , que se retiró del estadio Julio Humberto Grondona sin contestar preguntas de los periodistas.

"El árbitro otra vez nos perjudicó con la expulsión de Marcelo Weingandt, porque él va a buscar una pelota y toca sin querer a Joaquín Pombo y le hace un corte, pero no lo ve venir porque el jugador de Arsenal pone mal la cabeza", justificó Almirón.

"También duele porque el desgaste fue enorme. Las dudosas son siempre en contra nuestra, es complicado. Solo quería decir eso, no voy a responder nada", insistió el DT.

Almirón volvió a cargar contra Rey Hilfer al decir que "el árbitro tiene que estar para impartir justicia y no lo hizo. Es desgastante porque el martes tenemos algo importante y vamos a llegar bastante cansados al partido", explicó en referencia al partido contra Colo Colo en la Bombonera por Copa Libertadores.

Por último, el DT del conjunto de la Ribera reconoció que "de Arsenal no hay nada que decir porque ganó haciendo su juego. Pero sufrimos un gran desgaste al jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos y nos vamos lamentablemente con las manos vacías. Pero que el VAR haya corroborado la expulsión de Weigandt da mucha bronca".

"Ahora le prometemos a la gente que vamos a dejar todo el martes para ese trascendental partido que tenemos con Colo Colo", sentenció Almirón.

Seguí leyendo: