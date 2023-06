El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "no hay fórmulas confirmadas" en el distrito bonaerense para las PASO del 13 de agosto, reiteró que hará "lo que le convenga al conjunto" del Frente de Todos (FDT) y pidió "no precipitar los tiempos" de cara al cierre de listas, previsto para el próximo 24 de junio.



"Sé que hay mucha ansiedad, que se está discutiendo el tema y lo dije ayer: no hay fórmulas confirmadas y se va a hacer, por lo menos en mi caso, lo que le convenga al conjunto del FdT. Me parece bien que así sea", planteó el mandatario bonaerense.



De esta manera, el gobernador buscó bajar el tono a sus declaraciones de ayer, en las que afirmó que "en principio, la fórmula está cerrada" con la actual vicegobernadora Verónica Magario, para eventualmente buscar la reelección, pero que no tendría "ningún problema de ir a unas PASO en la provincia con la compañera" Victoria Tolosa Paz o con "quien quiera presentarse".



"No precipitar los tiempos"

En sus declaraciones de esta mañana, Kicillof exhortó a "no precipitar los tiempos" y consideró que primero se debe, qué queremos hacer y cuál es el proyecto"."En la provincia, siendo gobernador estoy todos los días gobernando para ampliar derechos, mientras, manifestó el economista en diálogo con El Destape y resaltó: "En cuanto a la fórmula, cuando se confirme, se hará formalmente y vamos a hacer lo que le convenga al conjunto".

La interna del Frente de Todos

En esa línea,-quien ayer confirmó que será precandidata a gobernadora por el espacio que lleva a Daniel Scioli como postulante a Presidente- "o con quien quiera presentarse"."No se trata de cuestiones individuales, deseos o aventuras. Debemos ver el armado y la propuesta más atractiva de cara a la sociedad. No hay en este momento tironeos, veo trabajando a 'Wado' muchísimo por el país federal", continuó.

El mandatario bonaerense insistió en "la necesidad de tener la mejor expresión posible de la unidad y del proyecto que representamos" como Frente de Todos.