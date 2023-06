En las elecciones 2023 en San Luis de este domingo 11 de junio se vota gobernador y vicegobernador, senadores y diputados provinciales, intendentes municipales e intendentes comisionados y concejales municipales. La información sobre el lugar de votación figura en el padrón electoral.

La Junta Electoral de San Luis habilitó un sitio web en el que los electores pueden averiguar dónde deben votar. Allí obtienen el nombre y la dirección del establecimiento en el que votan, el número de la mesa asignada para sufragar y el número de orden en el que están en el padrón electoral. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque agiliza el trámite y reduce las demoras.

El gobernador Alberto Rodríguez Saá reintrodujo el sistema electoral de lemas. O sea, en San Luis no hay PASO y las internas partidarias se definen en simultáneo con la elección general para cargos provinciales.



Cada espacio político se presenta a las elecciones como un lema. Los lemas pueden estar integrados por sublemas; o sea, las listas que compiten internamente dentro del espacio. Resulta electo el sublema que más votos obtenga dentro del lema más votado.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio entre los 18 y 70 años, pero opcional entre los 16 y 17. Quienes no concurran a votar deberán justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar 419.062 electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar. La votación empieza a las 8 y termina a las 18.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.