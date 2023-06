El recinto del Concejo Municipal fue escenario de la primera jornada pública con representantes de vecinales con el objetivo de debatir modificaciones a la ordenanza que las regula.

Las vecinales que enviaron delegados fueron Florida Norte, Acindar, Belgrano Sur, Parque Regional Sur, Bella Vista, Fontanarrosa, La Florida, 22 de Julio Tablada, Empalme Graneros, Sgto. Cabral, Acera, Alvear, Hostal del Sol, Avrose, Nuevo Alberdi, Florida Norte, 23 de Febrero, 25 de Mayo, Dr. Maradona, Alberdi, Maria Duboe, Fisherton Sur, Lisandro de la Torre, Azcuénaga, Güemes y Dorrego.

“Es muy interesante que este cuerpo antes de su renovación cuente con un buen borrador que nos permita expresar las opiniones de todos los que ponen el cuerpo en los distintos barrios de la ciudad”, dijo la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck.

“Las vecinales son unos de los pocos actores que hoy continúan en el territorio, que tienen una presencia y una función social imprescindible en cualquier contexto, pero también en el contexto que está viviendo nuestra ciudad, donde cada vez nos cuesta más defender la posibilidad del encuentro, de habitar espacios comunes, de generar en nuestros propios barrios”, expresó Caren Tepp, de Ciudad Futura, presidenta de la comisión de Gobierno. “Somos conscientes que venimos de muchos años de cultura de individualismo, del ‘sálvese quien pueda’, y hablaba con ustedes lo mucho que cuesta que los vecinos participen, que no se sientan solos, que conozcan que en su barrio tienen una institución que es de los vecinos y para los vecinos”, amplió Tepp.

Los representantes de vecinales expresaron las diferentes realidades de su barrio, las acciones realizadas durante y post pandemia, y sugerencias de posibles cambios a la ordenanza que las regula. Tepp cerró la jornada poniendo como fecha el 1 de agosto para comenzar con el borrador que cuente con el consenso de todas las vecinales para comenzar a ser tratada en la segunda mitad del año en reunión de comisión.

Carina, de la Vecinal Lisandro de la Torre, señaló: “Tenemos que salir a las calles, nosotros somos las bases y tenemos que mover esas bases para hacer notar que tenemos que recuperar lo nuestro. Que el vecino y la vecina puedan salir sin miedo, venir a los talleres sin pensar en el horario. Unamos fuerzas para trabajar en conjunto, tenemos que seguir transformando la realidad de Rosario, tenemos una ciudad hermosa. Fuimos una pieza fundamental en la pandemia, muchos socios perdieron familiares, y hoy somos el sostén de toda esa gente”.

Ricardo, de la Vecinal Belgrano Sur: “Es importante reunirnos y honrar a todos estos vecinalistas, y los de hace muchísimos años, que han logrado trabajar, cumplir y resolver muchas de las necesidades de nuestros vecinos. Claramente los tiempos han cambiado y esas necesidades también, les pido a los concejales que vuelvan a los barrios y honren las agrupaciones vecinales que son la expresión de diversidad más grande que tiene la ciudad”.

Germán, representante de la Vecinal 22 de Julio de Tablada: “Es fundamental, no sólo el apoyo espiritual, moral y de cariño, sino que estamos en un sistema que nos avasalla todos los días, y esto lo digo porque siempre el perjudicado es el que menos tiene. Con las actualizaciones, si una vecinal tiene la suerte de contar con un salón grande lo puede usufructuar y salir adelante, pero los que no lo tenemos necesitamos otra contemplación, y eso tiene que ver también con la cuestión burocrática, en la que encontramos un montón de impedimentos. Veamos todo eso y tengamos la sensibilidad necesaria para que no se pierdan las energías y ganas de trabajar”.

Silvia, de la Vecinal San Martín Tablada: “El vecinalismo de Rosario ha posicionado al vecinalismo en todo el país con sus iniciativas, sus políticas de Estado y su ordenanza que ha sido señera en el país. Es necesario incluir temas medioambientales, la modernización del Estado, y el apoyo con recursos a la Dirección de Vecinales”.

Para la concejala Marina Magnani “el vecinalismo es un auxiliar del Estado, y un Estado que se apoye en la organizaciones de los vecinos es un Estado que se amplifica por cien, porque es imposible pensar que pueda tener un efectivo de control en cada cuadra donde está realizando una tarea. El control natural del Estado haciendo cosas es el ciudadano”.