Gran conmoción provocó en Catamarca el veredicto que dictó el cuerpo del Jury de Enjuiciamiento sobre el fiscal Laureano Palacios: con cinco votos a favor, se decidió que Palacios se mantenga en su cargo como Fiscal de Instrucción en 2° grado. A la vez, el delito de mal desempeño en sus funciones, por acciones de encubrimiento en la instrucción por el asesinato del ministro Juan Carlos Rojas, quedó en foja cero.

El dictamen provocó la angustia y el repudio de familiares y amigos de Rojas. También en voces de diversos actores públicos consultados por Catamarca/12, la respuesta es la misma: “No esperábamos esta resolución, es un escándalo institucional”.

Todo el arco político opositor de la provincia manifestó su repudio a la decisión, que tuvo el aval del senador Oscar Vera, la diputada Cecilia Guerrero, y los abogados Silvia Cabrera y Pablo Nicolini, representantes del Colegio de Abogados. En minoría de votos, y a favor de la destitución, votaron la diputada Juana Fernández y la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales.

La hija del ministro, Natalia Rojas, dijo entre indignación y lágrimas: “Todo el mundo sabe que esto es una vergüenza. No puede ser que se haya tomado esta determinación porque esta persona no puede seguir trabajando ¿Cuántos casos más va a resolver así, tapando y ocultando todo?”.

A la salida de la sala donde se leyó el veredicto, la joven expresó que como catamarqueños “no tenemos ninguna seguridad. El día de mañana les puede tocar a ustedes y tienen a este fiscal que es un desastre. Da mucha bronca”.

“El abogado (del fiscal, José Camps) mintió en todo lo que dijo –aseguró- No había nada perimetrado y solo nos sacaron a nosotros (los hijos del ministro). A mí no sé por qué no me dejaron declarar. Es todo una vergüenza”.

También el líder de los gastronómicos a nivel país, Luis Barrionuevo, manifestó su “total repudio”. Sus declaraciones fueron acompañadas después por comunicado de UTHGRA a nivel nacional en donde se expresó que la sociedad “necesita la verdad de los hechos de violencia que terminaron con la vida de quien fuera nuestro secretario general, don Juan Carlos Rojas”.

En tanto, el diputado nacional Rubén Manzi dijo que: “Se podría pensar que Palacios podía ser entregado por el poder como un chivo expiatorio pero esto no sucedió, y claramente esto va más allá de Palacios. Probablemente si Palacios no era sobreseído él hablaría de cosas de las que no habló hasta ahora”, analizó.

Para el diputado “hay un compromiso político en salvarlo, y cierto corporativismo judicial”, pero consideró que el dictamen se ancla “más en el poder político que es la forma cómo él llegó muy joven a este cargo y es la absoluta carencia de idoneidad de muchos –no digo todos-, sí muchos integrantes del poder Judicial que es la absoluta responsabilidad del gobernador Raúl Jalil y su inmenso poder colonizador sobre la Justicia en la provincia”, dijo.

El gobernador Jalil “un día tendrá que dar cuentas a la sociedad catamarqueña porque se lo va a reclamar y si no estuviésemos tapados por temas como la inflación o el 50 por ciento de pobreza, este escándalo institucional dejaría ver el terrible deterioro institucional que existe en Catamarca”, argumentó.

“Es preocupante la concentración de poder que hoy demuestra Jalil –aseguró Manzi- y sus decisiones de nivelar para abajo: entre 18 ministros, salvo honrosas excepciones, vemos ministros que son mandaderos del gobernador; avanzó sobre las autonomías de los intendentes; aumentó el número de miembros de la Corte con gente que le responde y gracias a la coparticipación, es un patrón que maneja la billetera, que llegó por vía democrática pero ejerce el poder sin republicanismo”.

Por su parte, Iván Sarquís, abogado de la familia expresó que este dictamen es muestra “de una Justicia colapsada en la provincia (…) Estamos con cero imputaciones y una investigación absolutamente paralizada”. “Tenemos un compañero peronista que ha sido asesinado –indicó-. Y también son compañeros peronistas los que le dan vía libre a esta situación de funcionarios judiciales que desconocen las normas y no tienen problemas en hacer las cosas como las hacen”.

Por su lado, el senador Flavio Fama sostuvo vía Tuiter: “Un ministro torturado y asesinado, una justicia cegada, un gobierno impune. Que sabrá Palacios para que lo salven de esta manera?”.

En tanto, el diputado provincial (UCR) Tiago Puente posteó un video en donde señala que “mientras Jalil siga manejando los hilos, nos va a reinar la impunidad”. “El principal responsable de este escándalo es Raúl Jalil y hoy sus dos títeres fueron Cecilia Guerrero y Oscar Vera que en vez de despojarse de sus intereses personales y partidarios sostuvieron a un irresponsable que está lejísimo de estar acorde a las circunstancias (…) Lamentablemente el caso de Rojitas y el dolor de sus familiares es uno de los tantos ejemplos que tendrán lugar con fiscales ineptos como Laureano Palacios”.