TEATRO

Cinematique Abasto

Una obra que pretende lo imposible: suspender el tiempo, convertir la ciudad vivida en una ciudad soñada, o mejor aún, en una invención colectiva e imaginante, una pieza sin autor que se detenga a imantar el presente que compartimos hasta volverlo imprescindible. Con direccion de Juan Coulasso y Francisco Castro Pizzo, y arreglos, piano y guitarra en vivo de Delfina Oyuela, se trata de una propuesta que fusiona teatro, música y cine, y que forma parte de Abasto In Situ, un ciclo de obras site specific realizadas en el espacio público con el fin de fortalecer los vínculos entre distintas disciplinas artísticas y la población local. Asesoramiento de vestuario de Uriel Cistaro y operación de sonido de Felix Land. Con Dana Crosa, Delfina Oyuela, Micaela Tapia y Denisse Van der Ploeg.

Sábado a las 16, en Roseti, Gallo 760. Entrada a la gorra.

Una noche sin luna

La luna es una presencia constante en Federico García Lorca, una compañera literaria desde sus primeros poemas hasta sus últimas obras. Cuentan que la última noche del poeta, aquella terrible, la del molino cerca de Víznar donde esperó la muerte, fue una noche sin luna. Esa circunstancia da título a esta obra escrita y protagonizada por Juan Diego Botto, una suerte de recorrido por algunos episodios en la vida de Lorca, pero revisados a la luz de nuestro tiempo. La dirección es de Sergio Peris-Mencheta, escenografía de Curt Allen Wilmer, iluminación de Valentín Álvarez, vestuario de Elda Noriega y música original de Alejandro Pelayo. Este espectáculo forma parte de la temporada internacional, y hasta el miércoles 7 tendrá lugar una preventa de entradas con descuento.

Del miércoles 21 al sábado 24, a las 20, y el domingo 25 a las 17, en el Teatro San Martín, Avda. Corrientes 1530. Entrada: $3500.

MÚSICA

But Here We Are

Pero acá estamos: esa sería la traducción del título del nuevo disco de Foo Fighters, apropiadamente dedicado a las muertes tanto del baterista Taylor Hawkins, que falleció cuando el grupo estaba de gira, como de Virginia, la madre de Dave Grohl, a la edad de 84 años. Disco numero once de estudio del grupo, su gestación se mantuvo en secreto hasta la aparición de su primer simple el mes pasado. But Here We Are es el sucesor de Medicine at Midnight, del 2021, el trabajo que estaban presentando cuando Hawkins colapsó en marzo del año pasado, en Bogotá, Colombia. En el medio la banda tuvo tiempo de adoptar el seudónimo de Dee Gees para editar un mini álbum homenaje a los Bee Gees, Hail Satin, hasta que se acabó la fiesta. Además de sus instrumentos habituales, Grohl vuelve a tocar la batería durante todo este nuevo trabajo, que fue co-producido con la banda por Greg Kurstin, e incluye la aparición de Violet, la hija de 17 años de Grohl.

Council Skies

Cuarto disco de estudio de High Flying Birds, la banda para la que Noel Gallagher compone y canta sus canciones desde la separación de Oasis. Se trata de un grupo que ya lleva una década, y cuyo nuevo disco ha sido celebrado como lo mejor que ha hecho Noel en todo este tiempo sin tener que soportar a su hermano cerca. Con Johnny Marr como invitado en temas como “Pretty Boy” y “Open The Door, See What You Find”, y co-producción de Paul “Strangeboy” Stacey, Council Skies completa un repertorio de diez canciones, que en su edición de lujo incluye un segundo disco con remixes firmados por David Holmes, Pet Shop Boys y Robert Smith. Este disco extra cierra con un guiño a los fans de Oasis, bajo la forma de una versión en vivo de “Live Forever”, grabada en el 2021 durante una sesión para la BBC.

ONLINE

Love to Love You

Alguna vez llamada “La reina de la música disco”, Donna Summer fue una cantante y compositora consumada, aunque su imagen pública, ligada a la sensualidad, estuvo siempre en combate directo con la persona de carne y hueso. Este documental, disponible en HBO Max, recorre vida y obra de Summer, desde su infancia en Boston como corista de góspel a su paso por Alemania, preámbulos del estrellato durante el segundo lustro de los años 70 y su reconversión en la década siguiente, luego de abrirse del sello discográfico Casablanca Records. Con imágenes de archivo en muchos casos inéditas, registradas por la propia artista en la intimidad, la película dirigida por Brooklyn Sudano, hija de Summer, y Roger Ross Williams corre el velo detrás de la voz de clásicos como “I Feel Love” y “She Works Hard for the Money”, con participaciones de colegas y colaboradores como Giorgio Moroder y Elton John. Es también la historia de una mujer abusada que logró abrirse su propio camino profesional y personal.

Fubar

El último héroe de acción no estaba muerto, apenas en estado de latencia. Arnold Schwarzenegger está de regreso como protagonista de esta serie de Netflix, la historia de un agente súper secreto, una leyenda de la CIA que, luego de una última misión y a punto de retirarse, debe volver al ruedo para rescatar a un colega en peligro. Jugados a un tono humorístico pero no exentos de súper acción, los ocho episodios lo acompañan en una escalada de peligros al tiempo que recompone la relación con su hija de la manera más inesperada. El austríaco más famoso de Hollywood se toma su personaje con grandes dosis de autoconciencia en una saga que tiene el aspecto de una despedida final, aunque quién sabe.

CINE

Festival de Derechos humanos

Con trece secciones, tres de ellas competitivas, y un total de 56 películas, la 20° edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH) sigue desplegando su programación hasta el próximo miércoles 7 en distintas sedes. Hoy, domingo, en el Cine York de Vicente López podrá verse a las 18 horas el documental polaco Jueces bajo presión (foto), dedicado a “aquellos magistrados que escuchan la voz de la ética en tiempos en los que las cortes independientes están bajo ataque”, en palabras del director Kacper Lisowski. Un poco más tarde, a las 20.30 y en el cine Gaumont, se exhibirá el celebrado largometraje español As bestas, del realizador Rodrigo Sorogoyen, una exploración sobre las violencias humanas –las solapadas y las que hacen inesperada eclosión– en el marco de un pequeño pueblo rural del interior gallego, con una notable actuación central del francés Denis Ménochet. La programación completa, días y horarios pueden consultarse en https://www.facebook.com/FestivalFICDH

Lita Stantic en la Lugones

La Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) está homenajeando a la productora cinematográfica Lita Stantic con el estreno de Errante, la ópera prima como cineasta de la fotógrafa Adriana Lestido, y varias de las películas que produjo a lo largo de su extensa carrera, que comenzó junto a la realizadora María Luisa Bemberg. Hoy podrán verse, a las 15, Dársena Sur, documental de Pablo Reyero de 1997 que señala los caminos del Nuevo Cine Argentino por venir, seguido a las 18 por La deuda, film de ficción realizado por Gustavo Fontán hace tres años. El martes 6 a las 21, en copia 35mm, se exhibirá su único film como directora, Un muro de silencio, protagonizado por Vanessa Redgrave y estrenado en 1993.

TV

Maravillas del Mediterráneo

La señal Film & Arts ofrece, durante todo el mes de junio, esta serie documental dedicada a la región del mundo que alberga más sitios proclamados como patrimonio mundial por la UNESCO. El primer episodio está dedicado al Museo de Bellas Artes de Argel, que en sus amplios salones alberga más de 8000 pinturas y esculturas de artistas como Monet, Renoir, Delacroix, Millet, Racim y Khadda. Para la siguiente entrega, los responsables posan el lente de la cámara en el Museo ARQUA de Cartagena, en el sur de España, que se encuentra construido como un barco vidriado y enseña al público una sorprendente colección de objetos extraídos de las profundidades del mar. Los dos capítulos restantes ofrecen las maravillas del Palacio del Barón d’Erlanger, ubicado en Túnez y fundado por un musicólogo que hizo del lugar un ámbito de intercambio y estudio estético, y del Museo Arqueológico de Tesalónica, cuyos tesoros cuentan la historia de esa importante ciudad de Grecia.

Sábados a las 19, por Film & Arts.

The Idol

La prensa cinematográfica presente en el Festival de Cannes pudo apreciar, hace apenas algunos días, los dos primeros capítulos de la miniserie que hoy debuta en HBO, en el horario dejado vacante por la popular Succession. Protagonizada por Lily-Rose Melody Depp, la historia transcurre en el mundo de la música y narra la particular relación entre un gurú de la autoayuda (Abel Tesfaye) y una cantante pop en pleno ascenso al estrellato. Las primeras reseñas llegadas de la Costa Azul hacen hincapié en lo explícito del contenido sexual y lo vaporoso de la trama. Dirigió Sam Levinson en reemplazo de la realizadora Amy Seimetz, quien abandonó el proyecto en medio de polémicas.

Domingos a las 22, por HBO.