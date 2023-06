La precandidata a gobernadora, Mónica Fein, convocó a un debate a sus otros dos competidores en las PASO, Maximiliano Pullaro y Carolina Losada. "Me gustaría ver ahí cuáles son sus proyectos... A Losada le diría que hay que vivir en Santa Fe para discutir el futuro de nuestra provincia. Y a Pullaro le pediría un poco de humildad, fue un colaborador de (Miguel) Lifschitz en el área donde más problemas hubo”.

En relación a la pelea pública que vienen sosteniendo los candidatos Losada y Pullaro, Fein manifestó: "Nosotros nos diferenciamos por hacer campañas con propuestas. No vamos a subirnos a la pelea que están montando los candidatos que son nuestros adversarios porque estamos concentrados en el trabajo territorial y en presentar nuestro mejor plan de gobierno”, aseguró Fein tras recorrer el norte santafesino junto a Eugenio Fernández precandidato a vice gobernador, ambos por la lista Adelante (Juntos para Cambiar Santa Fe).

"A mí me gustaría convocarlos a un debate a Pullaro y Losada y ver ahí cuáles son sus proyectos. A Losada le diría que hay que vivir en Santa Fe para discutir el futuro de nuestra provincia. Gobernar Santa Fe no es para aprender, pase lo que pase en las elecciones nosotros vamos a seguir viviendo acá. Y a Pullaro le pediría un poco de humildad, fue un colaborador de Lifschitz en el área donde más problemas hubo, a pesar de que fue mucho lo que se avanzó”, tiró Fein.

“Aprendí de Miguel y de Hermes (Binner), que no se puede improvisar, que hay que tener planes a largo plazo. Consensuar con los gobiernos locales las mejores obras para cada localidad, rutas, escuelas, hospitales. La esperanza de la gente está puesta en los hechos concretos. Este gobierno provincial rompió ese concepto de esperanza, abandonando todo lo bueno que se había hecho”, aseveró.



“El gobierno socialista fue de mucho compromiso con el norte de la provincia y nosotros venimos a decirles que vamos a seguir en ese camino. Sabiendo que tenemos diferentes realidades en toda la provincia, retomando lo mejor del Plan del Norte y actualizando las necesidades y prioridades en cada lugar. El Estado debe estar cerca de la gente, creemos en eso como la única forma de gobernar, así trabajamos siempre y así seguiremos haciéndolo”, expresó Fein.



“Hay que ser claros con la gente, la reducción de los índices de violencia e inseguridad no fueron por un ministro, fueron por un plan de gobierno integral que encabezó Lifschitz y construimos juntos en Rosario, y que el actual gobernador Perotti quiso dejar a mitad de camino”, aseguró la ex intendenta de Rosario.



En este sentido, sobre la crisis de seguridad la actual diputada nacional se refirió a la necesidad de tener “una campaña propositiva”. “Tenemos equipos y planes. Santa Fe necesita conducción, liderazgo y propuestas concretas. Estamos preparados para agarrar el fierro caliente y reconstruir estos cuatro años de desgobierno de Omar Perotti”, remarcó.



En tanto, dialogó sobre la situación de inseguridad que vive Rosario y la provincia, y dijo que "la violencia se instala en los territorios más vulnerables y es ahí donde hay que fortalecer la presencia del Estado". "Volver a trabajar en ofrecer mayor seguridad desde el servicio policial, con más capacitación, inversión y tecnología, desarrollo social, en generar oportunidades para los jóvenes, en el sistema educativo, sanitario y en urgentes transformaciones urbanísticas. Todas políticas públicas de inclusión social que venían haciéndose y se abandonaron”, señaló.



Por otra parte, Fein consideró muy importante “el fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación con fiscales en cada territorio, la reconstrucción del Sistema Penitenciario y fundamentalmente, la convicción de que debemos seguir la ruta del dinero del narcotráfico. La verdad es que la desidia que hay en la gestión actual es tal que permite que desde las cárceles se generen los delitos. Llevan casi cuatro años de gestión y no pudieron poner inhibidores de señal en las cárceles”, aseguró.



“El narcotráfico no eligió Rosario ni Santa Fe, eligió una región y un país. Si hay consumo, hay comercialización y lavado. Tenemos que exigir que el gobierno nacional intervenga y ponga sus herramientas a disposición. Necesitamos gobiernos con liderazgos y para eso estoy muy preparada”, concluyó.