De cara a las elecciones nacionales, en la mañana del sábado 3 de junio, el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se mostró en redes sociales para manifestar una contundente distancia con el armado preelectoral de Juntos por el Cambio. Si bien dijo que respeta el agrupamiento que intenta la derecha argentina, afirmó que "prefiere la lucha por una idea a la lucha por un pequeño espacio de poder".

El rumor comenzó a circular cuando se daba por hecho que el armado de Peronismo Federal, espacio que se presentó a inicios de este año conformado por el ex gobernador salteño, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el diputado nacional Florencio Randazzo, se sumaría al armado de JxC.

Urtubey fue tajante al anunciar que no formará parte del armado de la coalición derechista, que ya analiza la inclusión del peronista cordobés bajo el padrinazgo del jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta. Por el contrario, el salteño sostuvo que toda su vida fue "un militante peronista que ha tenido el honor de recorrer un largo camino siendo elegido por mi pueblo por lo que soy y por mi pertenencia".

De acuerdo a las declaraciones del ex mandatario de Salta, Juntos por el Cambio representa la línea de ajuste, pues subrayó que su mirada política "surge de la convicción de un peronismo que le sirva a la Argentina. El peronismo que piensa en crecer y no en ajustar, que supera crisis y no las administra". "No todos somos lo mismo", insistió.

A esa calificación, sumó que la coalición de JxC (que aún no acepta el ingreso de Schiaretti y ayer se llamó a un cuarto intermedio), no representa un espacio viable ya que él está en la búsqueda de un "peronismo que le sirva a la gente". Expresó que por respeto a la gente que lo acompaña, prefiere "la lucha por una idea a la lucha por un pequeño espacio de poder. Deseo lo mejor para otros compañeros que piensen distinto", sentenció.

El mensaje de Urtubey fue mucho más contundente que el de su ex compañero de espacio Randazzo, quien si bien aseguró que junto a Schiaretti no se incorporarán a ningún otro partido ni otra fuerza política, sí sostuvo que "el país necesita de radicales, peronistas, socialistas, liberales, hombres y mujeres del Pro y de todos los partidos con compromiso para trabajar en serio en cambiar esta dolorosa realidad".

Tras los últimos movimientos, para el salteño, está declarada el acta de defunción de Peronismo Federal, pues entiende que el espacio nació con el objetivo de ser una alternativa a la polarización imperante entre el macrismo y el kirchnerismo. "Siempre planteamos que lo que nos importaba era conformar un espacio fuera de la grieta" con la premisas de "no estar en un espacio para estar en contra de otro", precisó.

Por ello, ante la negativa manifiesta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri de presentarse a las presidenciables, para Urtubey se merma la polarización y por lo tanto, se pierde el sentido de creación de su espacio ya que al no ser candidatos se "baja la intensidad de los dos polos". El salteño dijo que hoy se quedó solo y que prioriza más una "agenda de país", que una posible candidatura.

A diferencia de lo expresado hacia JxC, Urtubey no fue tan tajante al referirse al Frente de Todos, ya que sólo cuestionó la centralidad en la toma de decisiones, asegurando que la mayoría de ellas se dan desde la perspectiva del AMBA.

Kosiner, a YPF

Desde hace 25 días, el ex diputado nacional Pablo Kosiner se desempeña como parte del directorio de la empresa YPF, después de que la Asamblea de Accionistas aceptara la postulación que se hizo desde el gobierno de Salta. "Es un desafío muy grande y un gran orgullo poder ser parte de una de las empresas más importantes de Salta", expresó el abogado a Salta/12.

Kosiner, un hombre del riñón del ex gobernador Urtubey, ocupará el cargo por un lapso de 6 meses y su designación se hace en concordancia con el “Acuerdo para la implementación de la Ley 26.741”, firmado entre el Estado Nacional y las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

La Asamblea de Accionistas designa a 5 de los directores de YPF. Por un lado, 4 de ellos son propuestos por los cuatro estados provinciales con mayores niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas (Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz); mientras que el quinto es propuesto de manera rotativa por las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Salta, La Pampa, Formosa y Jujuy. En esta oportunidad, la Asamblea aprobó la postulación de Pablo Kosiner como uno de los directores para este ejercicio 2023.