El expresidente Mauricio Macri le apuntó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su intención de sumar al actual mandatario cordobés, Juan Schiaretti, al armado opositor. Macri dejó varias frases que ponen en duda la unidad de Juntos por el Cambio a casi una semana del límite para inscribir alianzas electorales de cara a las elecciones nacionales.

"El cambio y la unidad son importantes, pero en ese orden, el cambio primero", sostuvo el exmandatario y agregó que Rodríguez Larreta “pone en crisis todo el sistema de la coalición”. Macri tenía previsto viajar hoy a Córdoba para expresar su respaldo a Luis Juez, candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

Y luego insistió: "No se puede poner en riesgo la coalición de esta manera a ocho días del cierre de alianzas. Había tiempo para hacerlo, pero la improvisación nunca es una buena forma de manejarse".



Este lunes hubo una tensa reunión de la Mesa Nacional de JxC que cerró sin ningún acuerdo. Los presidentes de los partidos que conforman la coalición de derecha tenían previsto discutir las alianzas con el cordobés Juan Schiaretti, con José Luis Espert y Margarita Stolbizer, pero terminaron pasando a un cuarto intermedio por las fuertes diferencias.

El presidente del PRO, Federico Angelini, se opuso al ingreso del gobernador de Córdoba, en línea con el ala dura del PRO que lidean Macri y Bullrich. En tanto, los representantes de Elisa Carrió y el titular de la UCR, Gerardo Morales, defendieron ampliar la coalición.



Macri contra Larreta

"No se puede traicionar el cambio", insistió Macri en diálogo con Radio Mitre Córdoba, claramente alineado con Patricia Bullrich en la interna del PRO por la candidatura presidencial. De hecho, insinuó que la decisión de Rodríguez Larreta responde a que está detrás de Bullrich en las encuestas.

“Esa es la sospecha que cada vez más gente tiene, si estás tranquilo en el camino que vas, no cambiás. Él se pone en ese lugar, entonces los de afuera dicen, ‘¿qué esta pasando?’. Él y Patricia tienen que mostrar convicción, mucha conviccion de que están a la altura de realizar los cambios que necesita Argentina”, dijo el exmandatario.



Luego le apuntó directamente a Larreta: “No entiendo las decisiones que viene tomando, o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder”.

Macri, que ya había protagonizado un fuerte cruce con el jefe de Gobierno porteño por su decisión de que las elecciones de la Ciudad se hagan de manera concurrente -con sistemas difetenciados para los comicios nacionales y los locales-, insistió con su cuestionamiento a las decisiones de Rodríguez Larreta: “No las entiendo, se lo he dicho a él que ya no entiendo las decisiones que viene tomando. O tenemos un compromiso con el cambio profundo o no tiene sentido volver al poder”.