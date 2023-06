La exministra de Economía Felisa Miceli cruzo al ex titular de Hacienda de la era Macri, Nicolás Dujovne, por su polémica propuesta de invertir los fondos del swap con China para comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos.



Consultada por este proyecto, por AM750 Miceli cargó contra el economista macrista: “Es impresionante la propuesta. Ellos viven de hacer especulación financiera. Y dice que por qué, ya que están los fondos del swap por qué no los invertimos”.

“Compramos bonos, volvemos a vender cuando suben. Pero estos fondos no son para la especulación financiera. Son para apuntalar comercios y mostrar que materia de inversiones están abiertas las puertas para financiar proyectos”, lo corrigió.

Y cruzó con fuerza: “Ellos son eso, son pura timba financiera. Para ellos ese es el verdadero sentido de la economía, la especulación. Durante su gobierno los recursos del FMI fueron para la especulación y financiar la fuga de capitales”.

Por eso, afirmó: “Estas propuestas no me extrañan. Por suerte no lo hicieron en su momento ni lo pueden hacer. Ellos siempre están sesgados a lo financiero”.

La propuesta de Nicolás Dujovne

“El Gobierno sostiene que se le puede dar cualquier uso a los yuanes del swap y que este mecanismo tiene un costo de financiamiento menor que el del FMI”, comenzó señalando Dujovne el fin de semana.

Y añadió: “¿O sea que podrían vender los yuanes y comprar 10.000 millones de dólares en T-Bills que rinden 5 por ciento? Supongo que lo harán mañana”.

Así, con esta disparatada propuesta, el exministro de Macri deslizó su sospecha de que el gobierno no puede disponer de los recursos de ese modo.