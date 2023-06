Una carta abierta de trabajadores de la salud pública dirigida a diferentes instituciones y autoridades pone de relieve "la dificultosa articulación con la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia -Nodo Rosario- lo que obstaculiza nuestro trabajo con las infancias y genera la consecuente revulneración de derechos por parte de quienes deberían garantizarlos y resguardarlos". La nota -a la que puede adherirse- está dirigida al gobernador Omar Perotti, a los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, al Defensor del Pueblo provincial, a las presidentas de los colegios de Psicologxs, de Profesionales del Trabajo Social, del Colegio Médico y del Concejo Municipal, como así también al presidente del Colegio de Abogados. A través de 9 puntos, detallan "numerosas irregularidades del Sistema de Protección Integral".

Lxs trabajadorxs subrayan que "la incertidumbre con respecto a su porvenir ocasiona en los niños, niñas y adolescentes diversos impactos como la recurrencia de crisis subjetivas, reproduciendo violencia institucional y vulnerándose doblemente sus derechos". Por eso, decidieron, "atendiendo al compromiso ético del trabajo con las infancias", como un imperativo, "exponer estas acciones estatales vulnerabilizantes hacia las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe a los fines de que, quienes se encuentran a cargo de las políticas públicas de las infancias garanticen efectivamente sus derechos".

Entre las irregularidades se suman las "demoras e intervenciones a destiempo respecto de la efectivización de acciones que restauren derechos, lo cual se ve profundizado a raíz de la implementación del Decreto 2737/22". Este decreto, que fue firmado el 14 de diciembre pasado, fue cuestionado desde colegios profesionales y distintas instituciones.

"Reiteradamente se desestiman solicitudes de Medidas de Protección Excepcionales, no garantizándose el resguardo de Niñas, Niños y Adolescentes (N.N.y A) a pesar de que se informan y detallan situaciones graves de vulneración de derechos, deviniendo en Medidas de Protección a destiempo que nos colocan como testigos de estas vulneraciones de derechos durante el proceso", expresan lxs trabajadores de diferentes centros de salud.

Entre las gravísimas situaciones que detallan, la falta de plazas en lugares adecuados para atender a niñas y niños se reiteran. "Internaciones de pacientes con Medidas de Protección Excepcional que se prolongan en el tiempo por falta de espacios institucionales de alojamiento acorde a las necesidades de cuidados integrales", detallan les trabajadores.

Y cuando hay una plaza, las condiciones no son acordes a la protección integral que el Estado debe brindar. Hay "dificultades de los centros residenciales para alojar los padecimientos de N.N. y A. Es habitual que se presenten en la guardia de los hospitales situaciones desencadenadas en los centros residenciales que no logran ser contenidas y finalizan en hospitalizaciones reiteradas del mismo paciente, desconociendo que la internación es una medida restrictiva a considerar como último recurso en salud". Lo más grave es que cuando esxs niñxs son depositados en centros de salud en internaciones "los centros residenciales dejan de sostener el vínculo con el paciente (visitas, comunicaciones telefónicas, acercamiento de elementos personales, el lavado y recambio de ropa, entre otros.). No articulándose, en ocasiones, con el equipo de salud".

Los trabajadores de la salud también alertaron que es necesario el fortalecimiento del Programa de Acompañantes Personalizados, ya que se evidencian "dificultades para el sostenimiento de las coberturas durante las 24 horas, razón por la cual niñas, niños y adolescentes quedan sin acompañante o dos pacientes con el mismo recurso". También señalan que "en ocasiones, el perfil de les trabajadores no es el adecuado para la función asignada, obstaculizando o resultando iatrogénica su intervención".

El "insuficiente seguimiento de las situaciones por parte del Organismo de Protección de Derechos una vez que N.N.y A. son externades y se requiere el acompañamiento para garantizar la continuidad del proyecto terapéutico de manera ambulatoria", es otro de los graves problemas que detectan quienes trabajan en salud pública. Y subrayan que "existen serias dificultades para articular el trabajo con la gestión de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia lo que dificulta la posibilidad de sostener intervenciones en forma conjunta".

Quienes trabajan en salud pública destacan "el contexto actual caracterizado por un alarmante índice de pobreza en la región, por la creciente violencia territorial ligada a la narcocriminalidad en la ciudad de Rosario con el consecuente aumento de la cantidad de N.N. y A. víctimas de las balaceras". Y también enfatizan que se registra un "incremento exponencial de las consultas e internaciones por padecimientos socio-subjetivos".