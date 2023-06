La diputada nacional del PRO por Salta, Victoria Cornejo, fue tajante al afirmar que no se va a permitir la incorporación del gobernador por Córdoba, Juan Schiaretti, a la alianza de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones nacionales. En ese sentido, calificó de "mala jugada" la intención del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de impulsar esa incorporación. Además, apuntó contra su comprovinciano Juan Manuel Urtubey, y sostuvo que el exgobernador de Salta aún debe rendir cuentas por el dinero recibido en el marco del Fondo de Reparación Histórica.

La elegida por Patricia Bullrich para el armado de la fiscalización de los comicios nacionales en Salta afirmó que "no se va a dar la incorporación de Schiaretti" a Juntos por el Cambio. Aseguró que uno de los principales motivos es que no es el momento oportuno para ello, precisando que la propuesta de Larreta de sumar al cordobés "no habla de una verdadera construcción política", algo que sí intenta hacer Bullrich, quien "da muestra de la construcción del espacio donde la decisión es ir hacia adelante con planteos claros y precisos", sostuvo.

La interna de JxC explotó durante el fin de semana cuando se supo que Rodríguez Larreta intentaba sumar a Schiaretti al armado electoral, lo que provocó incluso la ruptura de Peronismo Federal, espacio que el gobernador cordobés presentó a inicios de este año junto al salteño Urtubey, y al cual se sumó luego el diputado nacional Florencio Randazzo.

Sin embargo, tras días de silencio, y a tan solo una semana del cierre de alianzas, Schiaretti habló ayer desde Río Cuarto y dijo: “Yo no pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio, nosotros somos el peronismo antikirchnerista”. Insistió en la construcción de “una nueva alternativa política en la que todos preserven su identidad, ir a elecciones y luego avanzar con un gobierno de unidad nacional", y manifestó que lo haría "con los que piensan como yo”, reforzando su objetivo de ir a unas PASO.

En tanto, la legisladora salteña Virginia Cornejo insistió en que la propuesta de Larreta de "querer someter al espacio de JxC a una transversalidad" va "en sentido contrario a lo que es realmente la construcción de nuestro espacio". Por ello, puso énfasis en que Schiaretti no integraría sus filas, ya que no se darían los consensos en la Mesa Nacional, que "no va a aceptar la jugada política" del larretismo. En este rechazo incluyó al mismo Urtubey, quien ya dijo que no tiene intención de integrarse al JxC, y al exfuncionario kirchnerista Diego Bossio. "No es la manera en que JxC construye", argumentó.

Ante una interna mucho más feroz, y que se volvió más explícita al ojo público, Cornejo dijo que "si bien se genera mucho ruido" entre sus seguidores, también entiende que "vamos por el buen camino y que tenemos líderes que podemos mostrar". "Estoy del lado de Patricia, soy la referenta en Salta, y sabemos que esta mala jugada de Larreta hace crecer la figura de Patricia", expresó.

Para la legisladora, los ejes centrales de la construcción política de Juntos por el Cambio se basan en el cambio y la unidad, aunque en este último caso, no se incluya a Schiaretti ni nadie que haya estado asociado al kirchnerismo. "Lo más importante es el cambio y que a partir de allí cambiemos este destino de Argentina, que va hacia un país que contenga a su gente, donde tengan la posibilidad de salir adelante", afirmó. Dijo que para lograr ese objetivo se necesitan figuras políticas que tengan convicción, como entiende lo es Bullrich.

"Creemos que (Patricia) tiene el suficiente liderazgo y lleva una propuesta hacia todos los que se quieran sumar con coraje y convicción", y no a quienes buscan "hacer política para llegar a un lugar", agregó en referencia a Larreta y a integrantes de Peronismo Federal.

Urtubey se despegó de cualquier vinculación a JxC este último sábado. Entre sus principales argumentos, expresó que por respeto a la gente que lo acompaña prefiere "la lucha por una idea a la lucha por un pequeño espacio de poder. Deseo lo mejor para otros compañeros que piensen distinto".

De todos modos Cornejo apuntó contra él, dijo que Urtubey tuvo la oportunidad de demostrar el proyecto de país que estaba construyendo, pero no sólo no lo demostró, sino que tampoco lo hizo como gobernador de Salta. "Aún tiene muchas cuentas que rendir Juan Manuel Urtubey y todavía no lo hizo", cuestionó la legisladora.

"Como salteña sé que no se hicieron cosas en Salta y me da pena muchas veces que los argentinos escuchen relatos que no condicen con la realidad", añadió, cuestionando que una de las principales problemáticas que aún se sostienen en Salta es el acceso a agua potable, siendo "uno de los temas que debería rendir cuentas Urtubey con el Fondo de Reparación Histórica".

"No es buena la situación"

Quien también se refirió a la fuerte interna de Juntos por el Cambio fue el diputado nacional por Ahora Patria, Carlos Zapata, que también forma parte del interbloque de JxC en la Cámara de Diputados de la Nación. Aseguró que "no es buena la situación" del frente que en estos momentos tiene en veredas opuestas a Rodríguez Larreta y Bullrich.

Con una visión a favor del larretismo, Zapata sostuvo que la construcción del frente tiene que basarse en la ampliación de actores y "buscar el mayor consenso posible". "La resistencia de decir que 'si no es como yo quiero'", termina perjudicando al espacio, insistió. "Creo que lo que está sucediendo en JxC es un enfrentamiento feroz", agregó, anunciando a Salta/12 que se tomó licencia en su partido y, por lo tanto, no participará en la discusión y definiciones en lo que compete a la contienda nacional.

Zapata también dio a conocer que su espacio político decidió que el empresario y ex legislador nacional Alfredo Olmedo sea quien lleve adelante los acuerdos políticos para definir la participación partidaria en las próximas elecciones nacionales. En ese marco, dijo que las reuniones -hasta el momento- apuntan a que Ahora Patria apueste a acompañar la candidatura a presidente del derechista Javier Milei.