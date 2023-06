El actor Luis Machín, quien interpreta al exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo en la serie "Diciembre 2001", afirmó en AM750 que hay "responsabilidad" en contar historias tal como fueron para "generar conciencia" y "no repetir los mismos errores".

En este sentido, el intérprete contó cómo fue meterse en la piel del exministro: "En principio hay que tener en cuenta que, cuando la gente ve un programa o una película que nos habla de alguien que todavía tiene resonancia y que, de hecho, en el caso de Cavallo, está vivo y opinando y dando cuenta de lo que hizo, a priori exige entrar con la fisonomía del personaje. En este caso decidí pelarme y tomar algunas cuestiones de su forma de hablar y su gestualidad".

Además, para meterse en la mente de Cavallo Machín analizó el momento del gobierno de Fernando De la Rúa, "un presidente que a todas luces no tenía fuerza política ni decisión y que depositó en manos de Cavallo la economía entera".

"Cavallo tenía todo el poder, de hecho se lo ve en la serie diciendo: déjenme gobernar. Él tenía algo mesiánico también en sus decisiones y en su forma de encarar el Gobierno desde lo económico, como si fuera un jefe de Estado", agregó.

Por último, aseguró que lo que lo atrajo del personaje al leer el guion de la serie fue ser el "villano". "Los villanos son atractivos de componer. En lo personal me resultan convocantes y Cavallo es un villano convocante. Nos guste o no, son personas que tienen su creencia hasta hoy", aseguró.

"Hoy lo podemos escuchar dando recetas económicas bastante parecidas, sino las mismas, a las que dio en los años noventa durante el gobierno de Menem y en el de (Fernando) De la Rúa hasta la caída", dijo.

"Hoy estamos escuchando exponentes de la economía neoliberal que proponen (las mismas recetas) como si como si nada hubiera pasado. Me parece que en ese sentido es de una enorme responsabilidad poder mostrar con hechos cómo fueron, una realidad histórica de la cual todavía estamos pagando consecuencias e intentar tomar conciencia, sobre todo en las generaciones que no vivieron esas crisis, para no repetir los mismos errores que se han cometido", concluyó.

"Diciembre 2001" se estrena este miércoles 7 de junio en la plataforma de streaming Star+. La serie está basada en el libro El Palacio y la Calle, del escritor y periodista Miguel Bonasso, que revive los hechos que derivaron en la profunda crisis socioeconómica de finales de ese año en Argentina.