Luego de semanas de expectativas y rumores, Lionel Messi confirmó que continuará su carrera en Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, en principio por dos temporadas y será la cara visible del Mundial de México, EEUU y Canadá 2026, según confirmó el propio futbolista en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport de España.

El mencionado equipo fue fundado por David Beckham, Marcelo Claure y Masayoshi Son en enero de 2018 y compite en la Conferencia Este de la MLS desde la temporada 2020/21.

Cómo funciona la Liga Norteamericana de Fútbol MLS

Precisamente, la MLS es la principal del sistema de ligas de fútbol de los Estados Unidos y Canadá, compuesto por 29 equipos que están divididos en dos conferencias, Este y Oeste.

En tanto, la temporada se inicia en febrero/marzo y termina en diciembre/noviembre, mientras que cada equipo juega 34 partidos durante la temporada regular.



Posteriormente, al final de la fase regular, el elenco con más puntos entre todos los participantes de ambas conferencias obtiene la MLS Supporters' Shield, en reconocimiento por las mejores estadísticas.

Messi se muda al Inter Miami (Imagen: AFP).

Luego, los siete mejores de cada conferencia acceden a los playoffs, clasificando el primero a las semifinales de conferencia, y los 6 siguientes a la primera ronda.

¿Cómo son los enfrentamientos en la primera ronda?

El segundo puesto de esa tabla se enfrenta con el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto.

En este sentido, los cruces son a un solo partido, actuando como locales el 2º, 3º y 4º, y los ganadores pasan a las semifinales de conferencia, que se disputan a partido único al igual que la final.



Finalmente, los dos ganadores de conferencia disputarán la final de la MLS Cup, que se desarrolla en el estadio del equipo que haya obtenido más puntos durante la temporada regular.



Cómo es el estadio del Inter Miami

Las instalaciones del DRV PNK Stadium (Imagen: AFP).

La sede actual y del Inter Miami es el DRV PNK Stadium, ubicado en la localidad de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, con capacidad para 18.000 espectadores y que se inauguró el 22 de agosto del 2020. Precisamente, está a unos 39 kilómetros al norte de Miami.

Sin embargo, este estadio dejará de ser el oficial en 2025, cuando se inaugure el Miami Freedom Park con lugar para 25.000 personas y que fue aprobado por el gobierno local el año pasado.

En la página oficial del club se pueden ver los renders del proyecto. Según lo comunicado oficialmente, "Miami Freedom Park se convertirá en un destino recreativo que todos los ciudadanos de Miami podrán disfrutar".

Así quedará el Miami Freedom Park (Imagen: Inter Miami FC).

"Habrá 58 hectáreas de parques públicos y espacios verdes, un centro tecnológico, restaurantes y tiendas, campos de fútbol para la comunidad, un estadio de fútbol para el Inter Miami y muchos más servicios", señalaron.

Cuándo juega Messi su primer partido en Inter Miami

"Las Garzas", el apodo que recibe el Inter Miami, podrán contar con Lionel Messi a partir del sábado 1 de julio, fecha en la que el equipo actuará como local frente a Austin FC desde las 20.30, por la fecha 19 de la MLS.

Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre cuándo se hará efectiva su incorporación y tampoco del inminente debut en el equipo estadounidense.

La oferta del Inter Miami

El Inter Miami tentó al astro argentino con un contrato que será por tres años pero que tendrá como particularidad que se podrá finalizar al culminar cada temporada. Si bien no podrá firmar hasta el 1º de julio, cuando llegará a su fin su vínculo con el PSG, el deseo de Messi es jugar en Miami y la idea del club es sellar un acuerdo por tres años con la opción de rescindirlo después del primero o del segundo si existiera el consenso entre ambas partes.



Si bien no trascendió la suma, el capitán de la Selección argentina aseguró que su determinación no estuvo basada en el dinero, dado que en ese caso hubiese aceptado la propuesta de Arabia Saudita.



La MLS en Apple TV+.

En tanto, diferentes medios internacionales y periodistas especializados en el mercado de pases aseguran que en el vínculo contractual se incluirán otros ítems como una serie en AppleTV+, un porcentaje de derechos de TV y hasta acciones del club.

Seguí leyendo