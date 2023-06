A tan sólo 6 días del cierre de alianzas para participar en los comicios nacionales de este año, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey confirmó que no será candidato en la contienda. La noticia se conoció después de la ruptura de Peronismo Federal, espacio que presentó a inicios de este año junto al gobernador cordobés Juan Schiaretti, y al que se sumó luego el diputado nacional Florencio Randazzo.

En un breve video publicado en sus redes sociales, el político salteño anunció que no participará "como candidato" en las próximas elecciones. Entre sus argumentos, dijo que nunca creyó en la idea de juntarse para ir en contra de alguien. "Creo que tenemos que unirnos a favor de algo bueno", manifestó.

Al igual que días atrás (cuando desmintió cualquier vinculación con Juntos por el Cambio), Urtubey destacó su pertenencia peronista. En su nueva aparición expresó: "No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: un militante peronista. No reniego de mis convicciones, las afirmo".

Acto seguido sostuvo que "hoy la política no entiende a la gente y yo no entiendo a esa política. Los argentinos vivimos en un país destruido, y lo único que recibimos son peleas de poder, intrigas, egos e internas". En este contexto manifestó que seguirá trabajando "más que nunca", y aseguró que no necesita un cargo para esa tarea. "Tenemos que hacer que la política vuelva a representar al pueblo", cerró.

El salteño ya había hecho su aparición este último sábado, cuando se vio envuelto en la estrategia del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de querer sumar al peronista no kirchnerista Schiaretti, y al diputado de Avanza Libertad (AL) José Luis Espert a la coalición de JxC. Esta posibilidad, que generó un fuerte enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Larreta, quedó supeditada a la decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que el martes último decidió postergar una definición sobre la posible incorporación de ambos dirigentes políticos.

En un primer momento se dijo que todo el armado de Peronismo Federal se sumaría a JxC, pero Urtubey y Randazzo lo desmintieron desde sus redes sociales en las primeras horas del sábado. En ese momento, el ex mandatario de Salta manifestó que respeta el agrupamiento que intenta la derecha argentina, pero afirmó: "prefiero la lucha por una idea a la lucha por un pequeño espacio de poder".

De las declaraciones del exmandatario de Salta, se desprende que interpreta que Juntos por el Cambio representa la línea de ajuste, pues subrayó que su mirada política "surge de la convicción de un peronismo que le sirva a la Argentina. El peronismo que piensa en crecer y no en ajustar, que supera crisis y no las administra". "No todos somos lo mismo", insistió. A esa calificación sumó que la coalición de JxC no representa un espacio viable y que él estaba en la búsqueda de un "peronismo que le sirva a la gente".



El revuelo de aceptar o no la incorporación de Schiaretti no sólo terminó en una feroz interna entre Larreta y Bullrich, sino que derivó en la ruptura de Peronismo Federal, espacio que se constituyó en febrero de este año como alternativa a la polarización del kirchnerismo y el macrismo.

Nuevamente fue el propio Urtubey quien salió a anunciar este último martes que la alianza con el cordobés "se rompió". “Es difícil un relanzamiento del espacio, da la sensación de que eso se rompió”, afirmó en declaraciones a radio FutuRöck, y añadió que las negociaciones de Schiaretti con Juntos por el Cambio dejan “bastante renga” la posibilidad de conformar un espacio alternativo.

No fue la primera vez que Schiaretti y Urtubey pensaban en un armado propio -conocido como la tercera vía-, ya lo habían hecho en 2019, junto a Sergio Massa y Miguel Pichetto. En marzo de este año, el salteño reflexionó sobre lo sucedido antes de las elecciones de ese año y aseguró que se arrepentía "de la mesa con Pichetto, Massa y Schiaretti. Los cambios grandes que se hicieron en la Argentina se hicieron en contra del poder”, expresó.

En aquella oportunidad, Pichetto terminó compartiendo la fórmula presidencial con Mauricio Macri y Sergio Massa integró la coalición del Frente de Todos junto a Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. “Si vos no podés cumplir tu palabra, ¿qué te queda como dirigente político? Si andás cambiando de posiciones y hasta de principios, la gente no va a confiar”, dijo Urtubey en marzo de este año.