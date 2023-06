A 11 años de la muerte por intoxicación del niño José "Kily" Rivero, el Tribunal Oral de Goya condenó a 3 años de prisión condicional por "homocidio culposo" al productor agropecuario Oscar Antonio Candussi. "Kily" falleció por la aplicación de agroquímicos en la producción de tomates que Candussi administraba en un campo lindero a la casa del niño de 4 años. Los fundamentos serán leídos el 15 de junio próximo.

"No es un hecho de culpa, sino de dolo, porque se representó el resultado y no le importo", sostuvo Hermindo González, abogado de la familia en su alegato. Y explicó que, si bien el imputado no quiso causarle la muerte directamente al pequeño, por su actividad como productor agropecuario y experiencia debía saber que, si utilizaba agrotóxicos que llegaban a la familia del pequeño, podía producirle consecuencias e incluso el fallecimiento.



Con esos argumentos, González había solicitado una pena de 14 años para Candussi. La decisión del Tribunal de Goya --presidido por Jorge Antonio Carbone y acompañado por los jueces Ricardo Diego Carbajal y Darío Alejandro Ortiz-- se ajustó al pedido hecho en su alegato por el fiscal Guillermo Barry.

La última jornada del juicio oral, que comenzó el 1 de junio pasado, inició a las 9 de la mañana, cuando se oyeron los últimos testigos que cerraron la etapa de recolección de testimonios, habilitó los alegatos y desde el mediodía deliberó hasta dictar la condena.

Candussi fue hallado culpable sobre la base de las evidencias de haber fumigado con pesticidas organosfosforados su plantación de tomates distante a 15 metros de la casa de Kily y su familia en la localidad de Puerto Viejo, departamento de Lavalle.

María Eugenia Sánchez, madre de la víctima, lamentó en la primera jornada del juicio "hayan pasado 11 años para la realización del juicio" y mostró su esperanza de que "se tome conciencia, para que no le pase a ningún niño más lo que vivió mi Kily".

Las muertes de Kily y su hermana

El pequeño, según surge de los informes médicos, historias clínicas, informes químicos y autopsia, entre otros.Su fallecimiento se produjo en el Hospital Garrahan de la cCudad de Buenos Aires, tras ser derivado del hospital pediátrico Juan Pablo II, de Corrientes Capital, adonde arribó procedente de Goya, con un cuadro de vómitos, dolor abdominal, fotofobia, decaimiento general y análisis compatibles con una insuficiencia hepática.

La familia de "Kily" también debió llorar la muerte de una de sus hermanas, Antonella, quien murió de cáncer en 2021, a sus 15 años, y los médicos no descartaron que la enfermedad estuviera relacionada a los agrotóxicos.

Un año antes del fallecimiento de "Kily", otro niño había perdido la vida producto de una intoxicación con agroquímicos. Nicolás Arévalo, también de cuatro años y residente en la misma localidad de Lavalle, con preponderancia de producción hortícola.



Por esa muerte, fue condenado en diciembre de 2020, Ricardo Nicolás Prieto, dueño de una tomatera lindante a la casa familiar, a tres años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo y por lesiones culposas contra Celeste Estévez, prima de Nicolás, quien logró sobrevivir.