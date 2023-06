Un total de 8 de cada 10 personas gordas cuentan haber vivido situaciones de discriminación en el sistema de salud, y un 43,46% recibieron un diagnóstico errado sobre su estado de salud. En el tránsito por los servicios sanitarios, muchas veces se constituyeron violaciones de los derechos humanos, de legislaciones vigentes como la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, y prácticas de violencia institucional hacia las personas gordas. Para garantizar el acceso al sistema de salud sin prejuicios, discriminación ni violencias, este sábado se presentará el proyecto de Ley "Capacitación obligatoria a efectores de salud para garantizar el acceso a la salud integral de las personas gordas", con la diputada nacional Mónica Macha y lxs referentxs Sami Alonso y Magui Fernández, de la agrupación La Sublevada-Nuevo Encuentro.

Los datos del informe “Acceso a la salud de personas gordas en Argentina", realizado en 2022 por las organizaciones La Sublevada-Nuevo Encuentro CABA y Hacete Trans Feminista, agregan que el 69,43% de las personas que participaron del relevamiento calificaron la atención en salud que reciben de regular a muy mala; un 43,46% tuvieron un diagnóstico errado sobre su estado de salud; 7 de cada 10 personas refirieron haber recibido comentarios sobre su cuerpo por parte de profesionales de la salud, y un 33,33% se atienden en consultorios privados por elección, basándose en recomendaciones o en búsqueda de profesionales no peso-centristas.

La ley tiene por objeto “la protección, promoción y ejercicio de los Derechos Humanos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, en especial el derecho a la salud integral de las personas gordas”, y establece la Capacitación Obligatoria con Perspectiva Integral de Atención y Cuidado de la Salud de las Personas Gordas, para todos los equipos de salud que integran los establecimientos sanitarios nacionales, con una perspectiva despatologizante.

“Los equipos de salud deben brindar a personas gordas la información completa, adecuada y veraz para que ésta pueda tomar sus decisiones de manera independiente. Estas no pueden ser sometidas a juicios de valor ni juicios basados en la religión por parte de lxs profesionales de la salud”, sostiene Macha, autora del proyecto. “El derecho a la salud se ve afectado cuando no se permite tomar decisiones sobre la salud y el cuerpo, pero también cuando se proporciona información equivocada o incompleta.”

Junto con la iniciativa, mañana también se presentará el “Cuadernillo de Sensibilización sobre Temáticas de Diversidad Corporal Gorda”, con Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, y Laura Contreras, de Gordes Activistas de Argentina, y el primer anexo complementario del informe elaborado en 2022, que analiza el funcionamiento de obras sociales y prepagas. "Para pensar cómo generar políticas equitativas en relación al ejercicio de la salud que no refuercen privilegios y que garanticen derechos para todes", explican lxs organizadorxs. Se realizarán charlas sobre diferentes temáticas, como "El placer que nos negaron: el sexo, los vínculos, el cuerpo y los mandatos", con Carolina Meloni, y “Hablemos de diversidad corporal”, con Potencia intersex, Red de psicologxs feministas, licenciadx Aluhe Martins Do Serro, Orgullo Disca, Existencia gorda Santa Fe. Modera Insurrectx.

"Por eso la importancia de esta jornada donde estarán profesionales atendiendo de forma gratuita, no peso-centristas y que atienden desde una mirada integral y no hegemónica creando un espacio de seguridad para las personas que se atiendan. Reivindicamos estos espacios ya que en el modelo hegemónico de salud han sido negados", concluye la convocatoria. "Basta del uso arbitrario del Índice de Masa Corporal, que no es un indicador de salud! ¡Diversidad corporal es justicia social!"

Este sábado 10 de junio se realizará la presentación del proyecto de Ley, en el marco de la segunda Jornada de Acceso a la Salud Integral para Personas Gordas, en el espacio cultural La Vuelta. Boedo 325. CABA