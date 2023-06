"Cuando las economías del mundo se caían durante la pandemia pensábamos que la recuperación económica iba a ser muy lenta y no íbamos a llegar a verla. Pero eso no pasó porque hubo decisión... Argentina creció 16 puntos en los últimos dos años. La inversión en la industria se sigue registrando y también llevamos 32 meses consecutivos de crecimiento del empleo registrado", se envalentonó Alberto Fernández, y dejó un mensaje de cara a las elecciones: "No retrocedamos, no volvamos para atrás”. El Presidente destacó la expansión de la economía nacional al participar, en Pilar, de un acto por la primera exportación a Brasil de la empresa de electrodomésticos Whirlpool.

Mientras distintos sectores del Frente de Todos reclaman un candidato oficialista de unidad para los comicios nacionales, Fernández compartió el acto con el embajador Daniel Scioli, uno de los precandidatos, quien estuvo en la primera fila del público.



“Todo eso lo hicimos nosotros, no yo -siguió el mandatario ante trabajadores de la empresa-. Lo hizo el pueblo, la sociedad argentina. Incluyo a los emprendedores, a los empresarios, a los que invierten, a los que confían en el país, a los que no compran bonos y títulos sino que invierten en máquinas para que haya trabajo”, dijo, acompañado en el estrado por el canciller Santiago Cafiero, directivos de Whirlpool y otros funcionarios. Luego, Fernández abogó por “seguir construyendo” un país industrializado. “Argentina no nació para ser el granero o el supermercado del mundo, es capaz de producir lavarropas, autos, productos industrializados que nos permitan entrar al mundo y traer divisas, que necesitamos y mucho”.

El Presidente destacó especialmente la decisión de la empresa de electrodomésticos anfitriona que años atrás comenzó a invertir en el país, primero para asegurar la producción interna de lavarropas y en los últimos meses realizó inversiones para ampliar su línea de productos y comenzar a exportar.

“Soy consciente que en estos cuatro años hemos hecho mucho, soy tan consciente de eso como de lo que falta por hacer, pero no retrocedamos, no volvamos para atrás”, reclamó entonces.

La planta de Whirlpool en Pilar es la más moderna de la firma en el mundo. Tiene una capacidad instalada de producción de más de 300 mil unidades al año, de las cuales 200 mil son para exportar a la región y 100 mil para el mercado local. Actualmente tiene 280 empleados y ya anunció que en julio se sumarán nuevos puesto de trabajo, para llegar a un total de 440.