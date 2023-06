A solo dos semanas para el cierre de listas, el debate al interior del oficialismo se ve intensificado por la falta de definición respecto de las candidaturas. Por un lado, el kirchnerismo y el massismo trabajan para que haya un candidato de unidad, con el respaldo de los gobernadores --que dejaron en claro su postura el miércoles tras la reunión en el CFI--, y, por el otro, el presidente Alberto Fernández y su entorno insisten con la idea de que es necesario que el peronismo vaya a internas. Firme en esa postura, este jueves Fernández se mostró con los funcionarios de su entorno más cercano y con el embajador en Brasil, Daniel Scioli. En paralelo, Malena Galmarini compartió un acto en provincia de Buenos Aires con dos de los posibles presidenciables del kirchnerismo: el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Los vicegobernadores peronistas se sumaron al pedido de un candidato de unidad de los mandatarios provinciales y hubo una reunión de intendentes de la primera y tercera sección electoral con Kicillof, en la que se conversó del mismo tema, pero no hubo una definición ni comunicado.



Además de los 13 gobernadores que firmaron el escrito exigiendo "la construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal", un grupo de 15 vicegobernadores presentaron una carta --los trece de las provincias firmantes más Tucumán y Santa Fe--, en la que consignaron que "se deben evitar las divisiones y concentrar los esfuerzos para priorizar el bienestar socioeconómico de nuestro pueblo", y se sumaron al pedido de "la integración de una lista de unidad y federal". Los mandatarios provinciales tienen planeado en los próximos días elevar personalmente ese mismo reclamo al propio Presidente.



Los vicegobernadores exigieron también "participar en la definición de la estrategia", y pidieron la construcción de un plan de gobierno y un programa estratégico para las próximas elecciones. Por la tarde, un grupo de intendentes bonaerenses de la primera y tercera sección electoral se juntaron con Kicillof y conversaron del mismo tema, pero no hubo una postura unificada. "Analizaron la realidad de cada distrito y las necesidades de cara a la elección. En el Frente de Todos de provincia hay unidad", dijeron desde la gobernación, pero aclararon que no hubo una definición con respecto al pedido de un candidato único. "No era una reunión para toma de decisiones", justificaron.

En esa postura --la de un candidato de unidad-- está firme Sergio Massa, quien incluso amenaza con irse del Ministerio de Economía si no se cumple con su exigencia. Así lo expresó en diálogo con radio provincia el ministro de Transporte bonaerense y miembro del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio. "Si el Frente de Todos no demuestra voluntad de ganar, no creo que se siga contando con Sergio Massa en el Ministerio de Economía”, dijo. En Casa Rosada desmintieron que Massa le haya dicho algo similar a Fernández en la reunión que mantuvieron el miércoles, y adelantaron que va a haber otro encuentro entre ambos en los próximos días.

"Quedaron en hablar de las cuestiones políticas estos días", dijeron cerca del ministro. En el entorno del mandatario confirmaron eso y agregaron que "puede ser en Rosada o en Olivos. Ellos siempre se ven y hablan". Massa también habría visto esta semana a la vicepresidenta, antes de la reunión de los gobernadores. Este jueves, el ministro estuvo en el palacio de Hacienda junto a Gildo Insfrán, el presidente del Congreso del PJ, que tiene a su cargo la firma para la conformación de alianzas. El gobernador de Formosa está oficiando de vértice entre las distintas patas del oficialismo: conversa con Fernández, con Massa y con CFK.

La postura de pedir por una candidatura de unidad la habrían expresado en la reunión del CFI la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y Kicillof. Dos personas de extrema confianza de la vicepresidenta. En esa línea, este jueves el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó en diálogo radial que él conversa con CFK y que "ella también quiere una sola propuesta". "Tratemos de ser racionales y tener la grandeza de hacer renunciamientos para encaminar un programa cierto y creíble", agregó el gobernador.

El jueves por la tarde, en tanto, Kicillof, Galmarini y de Pedro se mostraron juntos en la localidad de Tres de Febrero. El titular de Interior elogió a Galmarini y su “capacidad de gestión, el esfuerzo y la dedicación”.

En la vereda de enfrente se encuentra el Presidente y su círculo íntimo, que no claudica con la idea de ir a la PASO. Scioli y Victoria Tolosa Paz siguen de campaña y, de hecho, la misma noche de la reunión de los gobernadores, la precandidata a gobernadora bonaerense dijo: "respetamos la voz de los gobernadores en el comunicado en tanto expresan una posición clara de pedir lista de unidad. Nosotros también queremos lista de unidad y somos los garantes de que el FDT, junto con el presidente de la nación hayamos sostenido durante todo este tiempo el FDT unido a pesar de las enormes diferencias. Ahora esa unidad pretendemos consolidarla de cara al proceso electoral con el pueblo".

La presidenta de la Cámara de Diputados y miembro del Frente Renovador, Cecilia Moreau, no tardó en responderle a Tolosa Paz: "que astuta demuestra ser la ministra que ahora descubrió que provengo del radicalismo ,después de que trabaje años para construir el Frente de Todos con mis compañeros y milité como cientos de miles la boleta que encabezó en el 2021, sin PASO y sin reprocharle jamás haber perdido la elección". "Se pregona la unidad dividiendo, hay funcionarios gestionando y otros de rosca", concluyó.

Otro de los que insiste con la postura de que es necesario que haya PASO es el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. El precandidato a presidente salió a responder y cuestionar a los gobernadores y las definiciones que plasmaron en el comunicado que publicaron el miércoles. "Me pareció de tono casi autoritario esto de 'exigimos'. Una cosa es decir 'consideramos que sería lo mejor una lista de unidad' y otra cosa es plantear exigencias. Tampoco sé a quién está dirigida esa exigencia, cuando uno exige es a alguien ¿y quién es ese alguien? No me pareció razonable", cuestionó Rossi.

Luego, el jefe de Gabinete repitió un argumento que proclaman en Casa Rosada y que está vinculado a que ellos no ven una candidatura de unidad porque --dicen-- no hay un candidato que mida bien. "Si no tenemos un candidato de consenso es porque no hay. Si tuviésemos un dirigente que midiera 25, 28 o 30 puntos, habría un candidato de consenso", dijo Rossi y se burló: "Es extraño, ¿lista de unidad con quién? ¿con el candidato invisible?, ¿con el amigo invisible?".

Estas horas son decisivas para el oficialismo que, de acá al 14 de junio, deberá resolver y presentar las alianzas electorales con las que competirá en agosto y también definir los candidatos que deberá presentar el 24 de junio, el día del cierre de listas. Algunos consideran que es factible que pronto haya un encuentro entre el presidente, la vicepresidenta, Massa y algunos gobernadores, tal como ocurrió en 2019 antes del cierre de listas. En aquella ocasión, recuerdan, también estuvo sentada allí la CGT.

Desde la central obrera, sin embargo, comentaron en diálogo con este diario que vieron como "positiva" la reunión y el documento que lanzaron los gobernadores el miércoles, pero que ellos aún no fueron convocados a sentarse en ninguna mesa para tomar definiciones electorales. Remarcan que siguen con mucha incertidumbre y que consideran necesario avanzar con definiciones más claras. Otra parada importante antes de esas fechas clave será este sábado cuando se lleve adelante el congreso del Frente Renovador.