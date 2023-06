Supieron ser íntimos amigos, también socios políticos, pero el tiempo los colocó en veredas enfrentadas. El desembarco del diputado José Luis Espert a Juntos por el Cambio encendió una vez más la furia de su par Javier Milei y abrió un nuevo capítulo de un enfrentamiento que crece desde 2021. Tras formalizarse el traspaso a la coalición que lidera Mauricio Macri, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza sostuvo que son un "rejunte de personas" que solo quieren "tener cargos" y auguró que están destinados al "fracaso". Más allá de los dardos y la futurología, también recordó la relación que alguna vez tuvo con Espert, confesó que "aprecia" a Macri y se lamentó por no haber logrado construir una alianza con Patricia Bullrich.

"Decide estar con la casta", sentenció Milei sobre el traspaso de Espert. "Es una decisión que yo no tomaría. Juntos por el Cambio es un rejunte de personas y lo único que les importa es llegar al poder para tener cargos y no transformar a la Argentina. El PRO está condenado al fracaso. Nunca sería parte de algo que va a fracasar", agregó en declaraciones radiales.

En el análisis del economista de ultraderecha, la incorporación de Espert --lanzado ahora como precandidato a presidente-- no responde a coincidencias programáticas sino a la necesidad de disputarle electorado y debilitar su espacio. "Ya hemos visto cómo utilizan a los liberales de cortina para agredir a otros liberales y los terminan usando para relegarlos de cualquier puesto. Ya se fagocitaron a otros".

Consultado sobre un posible acercamiento a Bullrich, Milei señaló que "ya es muy tarde", debido a que está muy avanzado el proceso electoral para las PASO del 13 de agosto. En ese sentido, recordó que él propuso crear "una nueva fuerza e ir a una interna" y se lamentó por no haberla concretado. "Con Bullrich ganábamos en primera vuelta, caminando”, manifestó sobre la exministra de Seguridad de Cambiemos.

Por fuera de los cuestionamientos, el dirigente de La Libertad Avanza contó que tiene una "excelente" relación tanto con Bullrich como con el expresidente Macri y que los "aprecia". Distinta es la mirada sobre el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a quien calificó de "siniestro". "Está dispuesto a todo, a hacer cualquier cosa con tal de llegar al poder", espetó.

Respecto a su vínculo con Espert, quien fuera su amigo y aliado político, Milei reconoció que fue una figura determinante a la hora de armar su "estilo y forma de encarar el análisis económico con crudeza". "Le he tenido mucho afecto y admiración, prefiero dejar de lado su versión política porque él decide estar con la casta", expresó.

Las diferencias entre Mieli y Espert aparecieron desde el primer momento en que empezaron a compartir la competencia política. En 2020, Espert participó del streaming en donde Milei se lanzó como dirigente, pero finalmente al año siguiente fueron a las elecciones legislativas con fuerzas políticas separadas. Y ya dentro del Congreso no quisieron conformar un mismo bloque y trabajaron divididos. A pesar de sus coincidencias en el diagnóstico económico, las divergencias sobre la construcción política fueron clave e insalvables. El espíritu destructivo de uno chocó contra los puentes que el otro pretendía edificar con el antiperonismo.

"He visto confirmar lo que siempre dije. Estos dos frentes, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, están destinados al fracaso. No están discutiendo cómo solucionar los problemas argentinos, no les importa lo más mínimo, se están matando por cargos. La política está totalmente disociada de la realidad, lo único que les importa es la de ellos, solo les importa la codicia, el poder y la lujuria", resumió Milei.



Por último, el diputado de La Libertad Avanza aprovechó su raid mediático para sumar una nueva promesa a su campaña. Indicó que en caso de llegar a la presidencia realizará "una reforma constitucional" y de no tener el aval del Congreso de la Nación lo hará "a través de un referéndum". También confirmó quién encabezará la lista de Diputados de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: Bertie Benegas Lynch, hija del economista ultraliberal Alberto Benegas Lynch.