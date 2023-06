“Buscamos teatrar el espacio, cambiar el paisaje. Con el colectivo hacés eso. Clavás esto enorme en el medio del patio de una escuela, por ejemplo. Es llamativo. La cotidianidad se modifica. Ese cambiar el paisaje pretendemos que dispare la certeza de que el espacio se puede transformar. No tiene por qué ser siempre así. Hay que participar del rumbo del mundo”. Así describen su tarea Natalia Recaberren y Santiago Dinelli, dos actores que giran por el conurbano con La Grieta Espectáculos, un centro cultural sobre ruedas con aire de circo, que busca acercar actividades artísticas a infancias vulnerables del conurbano bonaerense y del resto del país.



En el colectivo, que ellos mismos adaptaron en teatro y taller cultural, viajan por distintas localidades haciendo shows para niños y niñas que, en muchos casos, es la primera vez que aprenden que si se sientan frente a un escenario y participan con los artistas de ese evento colectivo que es la ficción, puede ocurrir algo mágico. “En el teatro aprendés a compartir, a organizarte. Para que suceda hay que ponerse de acuerdo: nos ponemos de acuerdo a hacer silencio, a gritar todos juntos, a que el colectivo ocupe su espacio. Tristemente, hay niños y niñas en barrios vulnerables que ves que ya a los 12 años han perdido mucha de esa infancia. Y son pequeños todavía, no deberían haber quemado esa etapa tan rápido. Con nuestras actividades buscamos darles un espacio en el que puedan jugar y aprender.” afirmaron.

Santiago y Natalia se conocieron en 2013 trabajando para un teatro itinerante que giraba por el interior del país. En esas rutas descubrieron la potencia transformadora de llevar entretenimiento a todos los públicos y rincones de Argentina. En 2018, decidieron hacer su propio teatro rodante, compraron un viejo Mercedes Benz de 1971 y empezaron a viajar con distintas propuestas artísticas y culturales. Estuvieron en toda la Provincia de Buenos Aires, en el interior del país, en Uruguay y en Brasil, donde la frontera del idioma no sólo no fue impedimento sino que con sus actividades enseñaron español a niños de escuelas rurales. En 2020, luego de regresar de Brasil con la certeza de que su viejo colectivo no daba más, lo cambiaron por otro menos viejo y lo convirtieron en un verdadero teatro ambulante. Desde entonces, giran por la provincia con su colectivo negro y sus banderas flameantes.

“Siempre nos reciben bien en todos los lugares. Eso nos aviva la llama de querer seguir haciéndolo. Eso aparece sencillo. Lo que no aparece tan sencillo son los modos de financiarnos. Algo que no es menor si querés hacerlo para siempre, si queremos sostenernos en el tiempo sin estar en problemas a los dos meses. Hay que ser estratégicos para que funcione la autogestión, más en un proyecto como el nuestro que busca acercar el espectáculo a todos los lugares. Es difícil la valoración y tenemos que ponernos estratégicos. No es tan fácil acceder a la banca del estado y tampoco es que nos permita hacer toda una gira. En la pandemia, el plan del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de fortalecimientos de espacios culturales nos ayudó mucho, incluso nos permitió poner a punto nuestro teatro. Pero ahora, necesariamente, tenemos que articular y dialogar con muchos actores: con el estado, con las comunidades a las que llegás, con el público y los espacios.”

Santiago y Natalia agregaron: “El teatro siempre fue itinerante. Está en sus genes. Después, algunas compañías se instalaron en localidades, pero muchas siguieron girando: los trovadores, los circos y demás. Por lo tanto, recuperar eso a priori no es tan difícil. Está en el imaginario colectivo el teatro que llega a los pueblos. En el porteñocentrismo que vivimos eso parece haberse olvidado, pero hay un montón de compañías artísticas conectándose por las rutas provinciales. Recuperarlo, por lo tanto, no es difícil y es bienvenido.”

“¿Por qué “La grieta”? El planteo es que si la globalización y el capitalismo actúan como una red nos gusta pensar que ésta tiene fallas, huequitos, intersticio que están en el medio y son espacios en los que se pueden construir nuevas realidades.” Hoy, La Grieta Espectáculos se encuentra físicamente en San Miguel. Los dos primeros fines de semana de cada mes hacen funciones de cine, talleres de construcción y teatro ciego en la peatonal de Moreno. En vacaciones de invierno estarán en el Municipio de Tigre y en el interior del país con un nuevo show de teatro.