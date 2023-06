Este fin de semana, el reconocido cantante de "cumbia 420" L-Gante posteó tres cartas manuscritas a través de su cuenta de Instagram, en las que lanza sugestivos mensajes.

Desde la DDI de Quilmes, donde está preso, acusado de "amenazas" y "privación ilegítima de la libertad", Elián Valenzuela -su verdadero nombre- agradeció a sus seguidores y a quienes lo apoyan y dio a entender que está al tanto de lo que se habla de él en la televisión. Además, apuntó contra el abogado de su denunciante.

Ig: lgante_keloke

“Si no salgo ganando, prefiero no salir. Diego de Crónica, tenés razón, para muchos soy más que un grano. Me encanta escuchar a (el abogado Leonardo) Sigal en vivo, jaja. Tiene menos chamu, los turros lo dan vuelta como una tortilla”, sentencia.



En el último manuscrito, L-Gante agradece a quienes lo apoyan desde la "celda 4". “Gracias por el aguante, yo estoy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca”, concluye el artista.

Ig: lgante_keloke

Por qué está detenido L-Gante

La detención de L-Gante fue solicitada por la denuncia de una persona identificada como Gastón Torres, quien alega haber sufrido un incidente con miembros de "La Mafilia", grupo de amigos y músicos al que el cantante pertenece.

Según el relato del denunciante, fue amenazado y privado de su libertad en presencia de su esposa e hija por parte del músico. Sin embargo, la defensa del cantante señaló contradicciones en el testimonio y cuestionó la ausencia de llamadas al número de emergencia 911 durante el supuesto incidente.

Ig: lgante_keloke

Cómo sigue la causa judicial

En relación con las acusaciones en su contra por "amenazas" y "privación ilegítima de la libertad", el músico ya prestó declaración indagatoria y negó rotundamente los cargos. Su abogado defensor, Alejandro Cipolla, afirmó que el cantante ofreció una explicación detallada durante su declaración, presentando incluso pruebas de video para respaldar su versión de los hechos que ocurrieron en mayo pasado, luego de salir de un reconocido boliche. Además, la fiscalía agregó cargos adicionales por un supuesto enfrentamiento con la Policía y por tenencia de drogas.



Por el momento, L-Gante permanece alojado en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) de Quilmes, aunque su defensa planea solicitar su excarcelación o detención domiciliaria, así como un cambio en la calificación legal del caso.

El abogado Cipolla aseguró que encontró al cantante en buen estado y que le manifestó su deseo de contar con elementos para poder seguir haciendo música, además de poder reunirse con su familia.