El político socialista Jorge Rivas volverá a hablar con su voz natural gracias a un sistema de inteligencia artificial argentino que procesa sus registros anteriores al episodio que lo dejó sin habla en 2007.

El proyecto "Mi identidad vocal" es una iniciativa tecnológica pública que busca recuperar la voz original de la persona, y no una "robótica", mediante un software con inteligencia artificial (IA) desarrollado en el marco del programa Impact.Ar del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

"Es el primer software de esta naturaleza que se realiza en nuestro país y que será de acceso universal, es decir, que podrá acceder a él quien lo necesite y no quien pueda pagarlo", dijo Rivas durante la presentación del proyecto que se realizó en el Centro Cultural de las Ciencias. "Siempre ha sido para mí una preocupación cómo garantizar que el avance tecnológico y científico esté al servicio de la humanidad", sostuvo el dirigente, quien destacó "lo importante que es para una persona poder disponer de la tecnología para mejorar su calidad de vida".

En noviembre de 2007, mientras Rivas se desempeñaba como vicejefe de Gabinete de la Nación, recibió un golpe en la cara durante un asalto que lo dejó cuadripléjico y privado del habla, a raíz de lesiones en gran parte de su movilidad, pero no en sus facultades cognitivas. "La voz también es un derecho, que se valora sobre todo cuando se lo pierde. No tener voz limita gravemente nuestra posibilidad de comunicarnos, nos deja afuera, dependemos de que alguien lea lo que podemos escribir o que entienda nuestras señas", reflexionó el exdiputado nacional.

En ese contexto, destacó los "extraordinarios" avances tecnológicos que "permiten recuperar ese derecho a quienes lo habíamos perdido, por la razón que haya sido". En la actualidad, el dirigente se comunica mediante una computadora con un software que sigue su vista y hace click con el dedo índice derecho, para leer lo que escribe mediante una voz sintetizada.

A diferencia de estos software "que no representan la identidad vocal de quien la utiliza", el proyecto Mi identidad vocal busca recuperar la voz natural de la persona a partir de registros anteriores, en su caso con viejos tapes de archivo, videos familiares, entrevistas radiales y televisivas y exposiciones de cuando se desempeñaba como diputado. "Devolvernos la identidad de nuestra propia voz es derribar nuevas barreras para lograr una inclusión más plena. De allí la importancia de universalizar el acceso a estos derechos a todas las personas sin voz ya que hoy somos minoría los que podemos acceder", agregó Rivas.

El proyecto es desarrollado por un grupo interdisciplinario de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata (UTN-FRLP), y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia y el Transporte. El titular de la cartera de ciencia, Daniel Filmus, enfatizó que se trata de "una demostración de que la ciencia sirve para resolver los problemas concretos de nuestra gente".

Esta iniciativa en particular, que "no tiene precedente" en Argentina, apunta a darle la posibilidad de comunicarse a través de la voz a quienes no pueden, como quienes sufrieron traumatismo cráneoencefálico (TEC), enfermedades neurodegenerativas como la ELA, ACV, tumores laríngeos, Parkinson, esclerosis múltiple y otras patologías que afectan el aparato fonador.