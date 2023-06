La exminsitra de Economía, Felisa Miceli, aseguró por AM750 que desde el Gobierno y el Banco Central esperan que en junio la inflación se estabilice en el 8 por ciento.



Si bien Miceli explicó que esto no significa una baja en el indicador, ni un número positivo para la economía, es una buena noticia, ya que aleja el riesgo de ir hacia una hiperinflación.

“El índice de expectativa del mercado viene mostrando que no hubo ese vértigo inflacionario de los últimos meses. Pero no que bajó. Sigue en el 8 por ciento. Pero no se ha espiralizado”, explicó la especialista.

“Cuando el dato de inflación llega a los dos dígitos, el riesgo de que todo se desborde es mucho mayor. Si se mantiene en 8 por ciento desde el Gobierno lo ven como algo positivo, porque entienden que no hay una tendencia a que podamos estar cerca de un peligro hiperinflacionario”.

“Esto es lo que se trata de evitar por todos los medios con estas medias atacando el tema de la especulación en contra del dólar. El dólar blue y los financieros se mantuvieron en estos días en un valor parejo. No podemos hablar del último año, es de días. El viaje de Massa a China descomprimió las expectativas negativas”, añadió.

